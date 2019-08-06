Hadi bakalım kolay gelsin

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Fenerbahçe dört takviye daha yaparak transfer dönemini kapatmak istiyor.



Finansal Fair Play çerçevesinde hareket eden yönetimin elinde transfer için şu anda 9 milyon euroluk bütçe bulunuyor. UEFA anlaşması gereği sattığı kadar oyuncu alabilen sarı-lacivertliler, Eljif Elmas transferinden 16 Milyon euroyu kasasına koydu. Vedat Muriç için 3.5 milyon euro, Deniz Türüç için 2 milyon eurove Altay Bayındır için 1.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek olan kulübün transfer için elinde 16 milyon euroluk bonservis gelirinden bu harcamalar düşüldüğünde 9 Milyon euro kalıyor. Dört bölge için 9 Milyon euro ödeyebilecek olan sarı-lacivertliler bu nedenle bazı isimleri bonservis bedelsiz takıma kazandırmayı umuyordu. Bu isimlerden en önemlisi Kolarov. Ancak Roma kulübünün ısrarla bonservis istemesi nedeniyle buradaki plan tam olarak tutmamıştı. Daha önce Sırp oyuncunun bonservisini alıp geleceği düşünülmüştü.



Kolarov’u bonservissiz alarak eldeki paranın büyük bölümünü Luiz Gustavo için harcamayı planlayan yönetimin bu planı henüz gerçekleşmedi. 9 Milyon euro bonservis isteyen Marsilya’nın bu miktarı aşağıya çekmesi bekleniyor. Tıkanan görüşmelerin tekrar başladığı ifade ediliyor. Sarı-lacivertliler forvet transferi için de kiralama modelini düşünüyor. İngiltere’de erken kapanacak transfer döneminin ardından bazı oyuncuların kiralama, bedelsiz kiralama veya sadece yüksek maaşlarının ödenmesi yoluyla kadroya katılması hesaplanıyor.



Stoperde ise ilk hedef Zanka... 29 yaşındaki Danimarkalı futbolcuyla anlaşılsa da Huddersfiled kulübü bonservis bedeli talep ediyor. Sonuç olarak sarı-lacivertliler; Kolarov, stoper ve forvet transferlerini bonservis ödemeden yaparsa Gustavo için Fransız kulübüne karşı masada eli daha güçlü olacak.