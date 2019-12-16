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16.12.2019 - 10:00 | | Fanatik

Hadlerini aştılar! Bu kez Marcelo'nun eşine hakaret...

Beşiktaş'ın eski stoperi Marcelo, geçtiğimiz hafta Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Lyon-Leipzig maçında açılan bir pankart sonrası taraftarla tartışmıştı. Dün oynanan Rennes karşılaşmasında Lyon taraftarı "Marcelo, parmaklarını eşin için sakla" şeklinde pankart açtı.

Hadlerini aştılar! Bu kez Marcelo'nun eşine hakaret...

Ligue 1'in 18. haftasında Lyon, sahasında Rennes'i konuk etmişti. 89. dakikada Camavinga'nın golüyle konuk ekip Rennes sahadan 3 puanla ayrılmıştı. Lyon taraftarları bu maçta da Marcelo'yu protesto etmeye devam etti. Taraftarlar bu sefer de Marcelo'nun eşini hedef aldı.

Bu kez hedef eşi
Leipzig maçında açılan pankartın ardından taraftarlara parmak hareketi yapan Marcelo'ya Lyon taraftarı "Marcelo, parmaklarını eşin için sakla" yazılı bir pankart ile cevap verdi.

Takımdan ayrılmak istiyor
Fransız basınına göre Marcelo'nun takım arkadaşlarına kulüpten ayrılmak istediğini ve ailesi için endişeli olduğunu ifade etti. Marcelo ve ailesinin Lyon'dan en kısa sürede ayrılmak istediği öğrenildi.

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Hadlerini aştılar Bu kez Marcelonun eşine hakaret...
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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