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23.12.2019 - 16:05 |

Hajduk Split’te Igor Tudor dönemi

Galatasaray’ın eski teknik direktörü Igor Tudor, ülkesi Hırvatistan’a dönüyor. 41 yaşındaki çalıştırıcı, 2020 Ocak’tan itibaren Hajduk Split’te görev alacak.

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Galatasaray’ın ve Kardemir Karabükspor’un eski teknik direktörü Igor Tudor, Hırvastistan’da yeni görevine başlıyor. Hırvatların köklü kulüplerinden Hajduk Split’ten yapılan resmi açıklamada, Igor Tudor’un Ocak 2020’den itibaren resmen teknik direktörlük görevine başlayacağını duyurdu.

41 yaşındaki çalıştırıcının Şubat 2020’den itibaren de takımın lig maçlarında görevinin başında olacağı aktarıldı. 5 yıl sonra Hajduk Split’e geri dönen Tudor için özel bir anons yapıldı.

Tudor ile bugün 2,5 yıllık sözleşme imzalanacağı kaydedildi.

Hajduk Split’te Igor Tudor dönemi

Hajduk Split’te Igor Tudor dönemi

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