Hakan Arslan: Åžampiyonluk neden olmasÄ±n?

Demir Grup Sivasspor'un orta saha oyuncusu Hakan Arslan, SÃ¼per Lig'in 17. haftasÄ±nda 29 AralÄ±k Pazar gÃ¼nÃ¼ sahalarÄ±nda GÃ¶ztepe ile oynayacaklarÄ± karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± final olarak gÃ¶rdÃ¼klerini sÃ¶yledi.

Hakan Arslan, kÄ±rmÄ±zÄ±-beyazlÄ± ekibin antrenmanÄ±ndan Ã¶nce basÄ±n mensuplarÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ligde ilk yarÄ±nÄ±n son haftasÄ±nda GÃ¶ztepe ile final niteliÄŸinde bir maÃ§a Ã§Ä±kacaklarÄ±nÄ± belirtti.

"GÃ¶ztepe maÃ§Ä± bizim iÃ§in final olacak." diyen 31 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu, saha ve seyirci avantajÄ±nÄ± kullanarak karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± kazanmak istediklerini ifade etti.

Son haftalarda taraftar desteÄŸini arkalarÄ±na aldÄ±klarÄ±nÄ± ve bu durumun takÄ±ma olumlu yÃ¶nde yansÄ±dÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken Hakan Arslan, "Bu avantajÄ± kullanarak, sahadan mutlak 3 puanla Ã§Ä±kmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz." diye konuÅŸtu.

Sivasspor'un ligde lider durumda bulunduÄŸunu anÄ±msatan deneyimli oyuncu, takÄ±m arkadaÅŸlarÄ±nÄ± tebrik etti.Â GÃ¶ztepe karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nÄ±n sezonun ilk devresini taÃ§landÄ±rma maÃ§Ä± olduÄŸunu ifade eden Hakan Arslan, 3 puanÄ± alÄ±p iyi bir ÅŸekilde ikinci yarÄ±ya odaklanacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Hakan, takÄ±m olarak bu sezon Ã¼st seviyede bir performans gÃ¶sterdiklerini belirtti.

"Ä°kinci yarÄ± Ã§ok zorlu geÃ§ecek"

Ligde, GÃ¶ztepe maÃ§Ä±nÄ± kazanmalarÄ± halinde ÅŸampiyonluk yolunda bÃ¼yÃ¼k bir avantaj elde edeceklerini aktaran Hakan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â "Sezona baÅŸlarken Ã¼st sÄ±ralarda bitireceÄŸiz diye hep kendi kendimizi motive ediyorduk. Zaten RÄ±za hocanÄ±n takÄ±mlarÄ± hep ligin ilk 6'sÄ± iÃ§erisinde olur, bu bilinÃ§le hazÄ±rlanÄ±yorduk. Beynimizin bir kÃ¶ÅŸesinde bu vardÄ±. Ä°lerleyen haftalarda seri galibiyetler geldiÄŸi zaman neden olmasÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼ncesine girdik. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã¶ncelikle bizim inanmamÄ±z lazÄ±m, daha sonra taraftarÄ±mÄ±zÄ± inandÄ±rmamÄ±z lazÄ±mdÄ±. Ã–ncelikle kendimiz inandÄ±k, seri galibiyetler yakaladÄ±k. 'Neden olmasÄ±n' sorusu akÄ±llara geldi. TaraftarÄ±n, yÃ¶netimin ve kamuoyunun desteÄŸini alÄ±nca bu denli bu dÃ¼ÅŸÃ¼nce oluÅŸtu. AslÄ±nda her ÅŸey birbiri arkasÄ±na sÄ±ralÄ± geldi. Åžu anda iyi bir avantaj yakaladÄ±k. ArtÄ±k hedefimiz ÅŸampiyonluk. Ä°kinci yarÄ± Ã§ok zorlu geÃ§ecek. "

GÃ¶ztepe maÃ§Ä±nÄ± kazandÄ±klarÄ± takdirde puan olarak da ligin ikinci yarÄ±sÄ±na avantajlÄ± baÅŸlayacaklarÄ±nÄ± dile getiren Hakan Arslan, "Biz de bunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz, bunu baÅŸarabiliriz. Daha Ã¶nce Bursaspor baÅŸardÄ±, biz de neden olmasÄ±n diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Herkesin bir hedefi var. Milli takÄ±mda, bÃ¼yÃ¼k takÄ±mlarda ve yurt dÄ±ÅŸÄ±nda oynamak isteyen oyuncularÄ±mÄ±z var. Bu da ister istemez baÅŸarÄ±yÄ± da yÃ¼kseltiyor. Bu sezon Ã¼st sÄ±ralarda olacaÄŸÄ±mÄ±zdan eminim, ÅŸampiyonluk iÃ§in bekleyip gÃ¶receÄŸiz." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.

Antrenman

Demir Grup Sivasspor, GÃ¶ztepe ile oynayacaÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â Teknik direktÃ¶r RÄ±za Ã‡alÄ±mbay yÃ¶netiminde kulÃ¼p tesislerinde gerÃ§ekleÅŸtirilen antrenmanda Ä±sÄ±nma hareketlerinin ardÄ±ndan gruplar halinde top kapma ve pas Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapÄ±ldÄ±.

KÄ±rmÄ±zÄ±-beyazlÄ± ekip, idmanÄ± Ã§ift kale maÃ§la tamamladÄ±.Â Antrenmana sakatlÄ±klarÄ± bulunan Fernando, Hugo Vieira ve Serhiy Rybalka katÄ±lmadÄ±.

Ã–te yandan Ä°hsan Katurman Anaokulunun Ã¶ÄŸretmen ve Ã¶ÄŸrencileri, antrenmanÄ± ziyaret ederek teknik direktÃ¶r RÄ±za Ã‡alÄ±mbay ve takÄ±m kaptanÄ± Ziya Erdal'a Ã§iÃ§ek takdim etti.

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