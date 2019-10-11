EURO 2020 Elemeleri'nde Arnavutluk'u 1-0 mağlup eden Milli Takım'da futbolcular maç sonu konuştu.

Futbolcular, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na destek veren mesajlar verdi.

İrfan Can Kahveci: "Öncelikle Türk askerinin Allah yardımcısı olsun. İnşallah sağ salim dönerler. Bugün onlar için de mücadele ettik, onları da düşündük." ifadelerini kullandı.

Maça ilk 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu: "Bu galibiyet Mehmetçiklerimize armağan olsun." dedi. Başaralı bir performans ortaya koyan Merih Demiral ise, "Kalbimiz Mehmetçiklerimizle." ifadelerini kullandı.