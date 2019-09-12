Hakan Çalhanoğlu: Küçüklüğümden beri Galatasaraylıyım

Moldova galibiyeti sonrası açıklamalarda bulunan Hakan Çalhanoğlu’ndan çarpıcı sözler... “Galatasaray ve taraftarına her zaman sempatim oldu” diyen A Milli Takım’ın yıldızı, Milan’ın 10 numarası, “Hiçbir zaman söylemekten çekinmedim. Küçüklüğümden beri Galatasaraylıyım. Galatasaray taraftarını çok seviyorum. En yakın arkadaşlarım bile ultrAslan’dan. İleri de ne olur bilmem tabi ama gönlüm hep Galatasaray’dan yana” ifadelerini kullandı. Milli takımın hedefleriyle ilgili de konuşan Çalhanoğlu, şunları dile getirdi:

‘Kazanmaya ihtiyacımız vardı’

“Takım arkadaşlarımı öncelikle tebrik ediyorum. Kampta bu maçlara çok iyi hazırlandık. Önümüzde çok daha önemli maçlar var, Fransa ve İzlanda gibi... Bu galibiyetlere bizim ihtiyacımız vardı. Çünkü kolay gibi görünen ama zor olan maçlar. Bu maçlardan da galibiyet ile ayrılmak zorundaydık. Bunu başardık. Ülkemizin yüzünü güldürdüğümüz için mutluyuz. İnşallah önümüzdeki kamplarda da bu motivasyonla, bu şekilde hazırlanır ve maçlarımızı kazanırız...”

‘Arnavutluk çok iyi oldu’

“Arnavutluk’un kazanması bizim için çok iyi oldu. Avantajlı oldu bizim için. Biz yine de kendimize bakacağız. Turnuvaya rahat katılmak istiyoruz. Her zaman son dakikalara bırakıyoruz. Ruhumuzda bu var ama bu kez rakiplerimizi yenerek rahat rahat Avrupa Şampiyonası’na gitmek istiyoruz. Bunun için elimizden geleni yapmak istiyoruz.”