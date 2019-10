Hakan Özmert: Her Türk futbolcusu gibi milli formayı giymek isterim

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Bülent Korkmaz, Antalyaspor'un ilk futbolcularından olan Mustafa Akdoğan'ın vefatından dolayı ailesine ve camiaya başsağlığı diledi. Gençlerbirliği karşısında beklenmedik sonuç aldıklarını vurgulayan Korkmaz, "Bazen bireysel hatanın önüne geçemiyorsunuz. Futbolcularıma her maçın bir engel olduğunu söylüyorum. Geçen hafta engelden düştük, kalkmasını bilmemiz gerekir. Her engel bir fırsattır, fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz" diye konuştu.

"KAZANMAK İSTİYORUZ"

Takımının mental olarak hazırlık dönemini iyi geçirdiğine dikkati çeken Bülent Korkmaz, şunları söyledi:

"Son iki antrenman takımın iyi çalıştığını gösteriyor. Geçen haftayı atlatmamız lazım. Profesyonellik bunu gerektiriyor. Çok üzülüyorsunuz, duygular yoğun oluyor. O günü, ertesi gün yaşadık ama profesyonel olarak çalışmamıza devam etmemiz gerekir. Bu tip sonuçları bir daha yaşamak istemiyoruz. Her maç zordur ama Sivas deplasmanı çok zor olacak. Takım halinde oynayıp takım halinde hareket ettiğimiz zaman istediğimiz sonuçları alıyoruz. İstediğimiz sonuç, kazanmak. Her maçı kazanmak için çıkıyoruz. Her teknik direktör, her oyuncunun kafasında bu vardır. Her takım için böyledir. Hazırlık maçı da olsa kazanmak için oynarız."

HAKAN ÖZMERT: SİVAS MAÇINDA AYAĞA KALMAK İSTİYORUZ

Antalyaspor'un deneyimli futbolcularından Hakan Özmert de Gençlerbirliği mağlubiyetinden dolayı takım olarak çok üzüldüklerini dile getirdi. Maçta beklenmeyen sonuç aldıklarına değinen Özmert, "Belki bir sezonda yapacağımız hataları bir maçta yaptık. Bu maçtan dersler alıp, önümüzdeki maçlara çıkacağız. Takım olarak çok üzüldük. Ne kadar düştüğün değil ne kadar çabuk ayağa kalktığın önemli. Sivas maçında ayağa kalmak istiyoruz. Bunu yapacak gücümüz var. Bunu Sivas deplasmanında başarıp yola devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

"HER ZAMAN MİLLİ FORMAYI GİYMEYİ BEKLİYORUM"

Antalyaspor formasıyla performansının yükseldiğini anlatan Hakan Özmert, hayatı boyunca işine olan saygısı ve disiplinin karşılığını biraz geç de olsa aldığını söyledi. Gazetecilerin 'Milli takım formasını giymek ister misin?' sorusuna ise Özmert şu yanıtı verdi:

"Milli takımda hocamız var. Kararı o veriyor ama ben de her Türk futbolcusu gibi o formayı her zaman giymek isterim. O formayı giymenin yaşı yok. Performansla alakalı. Ben de her zaman o formayı giymeyi bekliyorum."

ANTALYASPOR TAKTİK ÇALIŞTI

Toplantının ardından Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenmanda teknik direktör Bülent korkmaz futbolcularına taktik çalıştırdı.