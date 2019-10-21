Hakan Ãœnsal: Rivaldo sahtekarlÄ±k yaptÄ±

Galatasaray ve A Milli TakÄ±m'Ä±n eski futbolcularÄ±ndan Hakan Ãœnsal, Bulgar basÄ±nÄ±na geniÅŸ bir rÃ¶portaj verdi. TV Plus'ta yayÄ±nlanan Code Sport programÄ±na konuk olan 46 yaÅŸÄ±ndaki eski sol bekten SarÄ± KÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±mdaki gÃ¼nleri, 2002 DÃ¼nya KupasÄ± ve Premier Lig'de oynadÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemle ilgili Ã§ok Ã§arpÄ±cÄ± itiraflar geldi. Ä°ÅŸte rÃ¶portajdan Ã¶ne Ã§Ä±kan bÃ¶lÃ¼mler:

"Brezilya en iyi takÄ±mdÄ±"

2002 DÃ¼nya KupasÄ±'ndaki en zorlu maÃ§Ä±mÄ±z Brezilya'ya karÅŸÄ±ydÄ±. Onlara karÅŸÄ± ilk maÃ§ta Ã§ok iyi oynadÄ±k. Ä°kinci maÃ§ta da Ã§ok iyiydik ama kaybettik. GÃ¼ney Amerika takÄ±mlarÄ±, o turnuvada bizi en Ã§ok zorlayan ekipler olmuÅŸtu. Zaten bana sorarsanÄ±z Brezilya'nÄ±n DÃ¼nya KupasÄ± kadrolarÄ± arasÄ±nda en iyisi 2002'deydi. Zira harika futbolcularÄ± vardÄ±. KadrolarÄ±ndaki her oyuncu, rakip kalede tehlike yaratÄ±yordu. DÃ¼nyanÄ±n en iyi milli takÄ±mÄ± olmalarÄ± ve bizim iÃ§in en zorlu rakip olmalarÄ± da bu yÃ¼zden.

"Rivaldo sahtekarlÄ±k yaptÄ±!"

"Brezilya'yla oynadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ilk maÃ§ta Rivaldo sahtekarlÄ±k yaparak benim kÄ±rmÄ±zÄ± "kart gÃ¶rmeme neden oldu. Ben topu bacaÄŸÄ±na atmÄ±ÅŸtÄ±m ama yÃ¼zÃ¼nÃ¼ tutarak kendisini yere attÄ±. AÃ§Ä±kÃ§asÄ± ilk anda ne olduÄŸunu anlamadÄ±m. Hakem beni oyundan attÄ±ÄŸÄ±ndaysa yÄ±kÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±m. Ã‡Ã¼nkÃ¼ o ana kadar Ã§ok iyi oynuyordu. Daha sonra pozisyonu televizyondan izlediÄŸimde Ã§ok Ã¶fkelendim. Rivaldo'yla daha sonra gÃ¶rÃ¼ÅŸmedik ama kendisi, 10 yÄ±l sonra verdiÄŸi bir rÃ¶portajda hatalÄ± olduÄŸunu kabul etti ve yaptÄ±ÄŸÄ± hareketten Ã¶tÃ¼rÃ¼ Ã¶zÃ¼r diledi."

"Fatih Terim tÃ¼m zamanlarÄ±n en iyisi"

"Galatasaray'da elde ettiÄŸimiz baÅŸarÄ±larda yerli futbolcularÄ±n kalitesi bÃ¼yÃ¼k rol oynadÄ±. Gheorghe Hagi, Gheorghe Popescu ve Claudi Taffarel gibi Ã§ok kaliteli yabancÄ±larÄ±mÄ±z da vardÄ±. Uzun yÄ±llar birlikte oynamamÄ±zÄ±n da baÅŸarÄ± da Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir payÄ± vardÄ±. Birbirimizi tanÄ±mamÄ±z ve kazanma arzumuz bizi zirveye taÅŸÄ±dÄ±. Fatih Terim, TÃ¼rkiye'nin en baÅŸarÄ±lÄ± teknik direktÃ¶rÃ¼. Ä°ÅŸini ve futbolcularÄ±nÄ± nasÄ±l motive etmesi gerektiÄŸini Ã§ok iyi biliyor. Bir maÃ§Ä±n nasÄ±l kazanÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ve bir oyuncudan nasÄ±l maksimum verim alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± en iyi bilen hocalardan bir tanesi. Ã‡ok tecrÃ¼beli bir hoca ve TÃ¼rkiye tarihinin gelmiÅŸ geÃ§miÅŸ en iyi antrenÃ¶rÃ¼. UEFA KupasÄ± finalinde yendiÄŸimiz Arsenal, o dÃ¶nemin en iyi takÄ±mlarÄ±ndan biriydi. KadrolarÄ±nda Ã§ok iyi oyuncular vardÄ±. Taffarel, Thierry Henry'nin kafa vuruÅŸunu kurtardÄ±ÄŸÄ±nda maÃ§Ä± kazanacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± anlamÄ±ÅŸtÄ±k. Ã‡ok iyi savaÅŸtÄ±k, ÅŸansÄ±mÄ±z da yaver gitti ve harika bir baÅŸarÄ± elde ettik. Bizim o maÃ§taki en bÃ¼yÃ¼k avantajÄ±mÄ±z, asla pes etmeyen ve sonuna kadar savaÅŸan bir takÄ±m olmamÄ±zdÄ±. Finale geldiÄŸimizde pes etme gibi bir lÃ¼ksÃ¼mÃ¼z yoktu. Sonuna kadar mÃ¼cadele ettik ve kazanmak iÃ§in sahaya yÃ¼reÄŸimizi koyduk."

"Åžampiyonlar Ligi'ni kazanÄ±rdÄ±k"

"SÃ¼per Kupa finalinde yendiÄŸimiz Real Madrid, o dÃ¶nemde dÃ¼nyanÄ±n en iyi takÄ±mÄ±nÄ± kurmuÅŸtu. O yaz Ã§ok iyi transferler yapmÄ±ÅŸlardÄ±. Ancak biz, uzun bir sÃ¼redir makine gibi oynuyorduk. Son derece sakindik ve hiÃ§ kimseden korkmuyorduk. Herkesi yenebileceÄŸimize inanÄ±yorduk ve bunu da baÅŸardÄ±k. Real'e karÅŸÄ± da son derece sakin ve iyi bir futbol oynayÄ±p SÃ¼per Kupa'yÄ± kazanmayÄ± baÅŸardÄ±k. Kendimize inanÄ±yorduk ve yalnÄ±zca kendi iÅŸimize bakÄ±yorduk. DÃ¶rt yÄ±l Ã¼st Ã¼ste ÅŸampiyon olmuÅŸ ve UEFA KupasÄ±'nÄ± kazanmÄ±ÅŸ bir takÄ±m olarak baÅŸarÄ± bizim iÃ§in sÄ±radan bir hÃ¢le gelmeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. TÃ¼m takÄ±m birbirini iyi tanÄ±yordu. EÄŸer o kadro daÄŸÄ±lmasaydÄ± muhtemelen Åžampiyonlar Ligi'ni kazanÄ±rdÄ±k. Ancak ne yazÄ±k ki bu gerÃ§ekleÅŸmedi."

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