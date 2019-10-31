Hakan Ural: Vedat Muriç 50 milyon euro

Skorer Özel / Uğur Yapıcı Kamera: Fevzi Tapan

İşte Hakan Ural'ın Skorer TV'ye yaptığı açıklamaların tamamı ;

Fenerbahçe, Konyaspor’u 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. İstenilen takım seviyesine gelindi mi takımı nasıl buluyorsun?

Geçen sene 100 yılı aşkın tarihinin en büyük sükut’u hayalini, başarısızlığını ve kaosunu yaşamış Fenerbahçe vardı. Son 5 haftaya kadar küme düşme potasında olmuş bir takımdan şu anki takıma gelmek bir başarı. Öyle bir santrafor yakaladılar ki Vedat Muriç’i inşallah devre arasında kaçırmazlarsa maksimum bu arkadaşı son sene Türkiye’de izliyoruz. Bırakmazlar, dünya futbolunda şu an en çok sıkıntı çekilen mevki santrafor Vedat’ı tutamazsın mümkün değil 0 ihtimal. Fenerbahçe inşallah Türk futbol tarihinin rekor bonservisiyle yollar.

Vedat Muriç sezon sonu gitse ne kadara gider?

Manchester United’dan Inter’e giden Lukaku’nun bedeline gitmeli. (65 milyon euro) Minimum 50 milyon euro olmalı.

Süper Lig’den giden oyuncular için bu rakam gerçek dışı kalmıyor mu?

Haklısın maalesef ama ben her şeye rağmen Vedat Muriç’in 50 milyon euroya gitmesi gerektiğini düşünüyorum.

“Emre Belözoğlu’nu Tottenham’ın, Inter’in orta sahasına koy oynasın.”

Onun dışında Emre Belözoğlu’nu Tottenham’ın, Inter’in orta sahasına koy oynasın o performansı veriyor olacak iş değil. Hatta kendisini çok severim tanırım Fenerbahçe TV’deki yayınımda da mümkünse sözleşmesi uzatılsın dedim. Bu performansıyla kimse olumsuz bir demez, klişe, art niyetli ve samimiyetsiz yazan çizen olabilir ama kimsenin kulağını buna asmaması lazım.

Fenerbahçe orta sahasında Kruse’yi beğenmiyorum ve ben bunu Fenerbahçe Televizyonunda 3 haftadır söylüyorum. Kariyerine saygı duyuyorum ama ben futbol anlayışıma göre tercih etmem. Artık futbol saliseler ile hesaplanıyor yani sen çabuk olmazsan allame-i cihan olsan bu camiada başarılı olma ihtimalin yok, çabuk değil ancak istatistiklerine bakıyorsun en çok asist yapan oyuncu çıkıyor bu da bize kapak olsun.

Ben futbolda; atlet, çabuk, agresif ve yeri geldiğinde o agresifliği ile faul alıp-yapan oyuncular tercih edilmesinden yanayım. Seçme hakkım olsa Kruse benim takımımda oynayamaz.

O zaman en başta Kruse’yi almaz mıydın?

Yok, hiç. Ben Vedat’ın yanına çok gezen dolaşan, agresif bir yarı santrafor birisini alırdım, Mamadou Niang harika bir örnek mesela.

Fenerbahçe’de en beğendiğin oyuncu kim?

Jailson’dur, futbolcunun tillahıdır. Stoper oynaması büyük yanlıştı Jailson gibi bir oyuncunun stoperde oynaması intihar, benim orta saha üçlümde sağlıklı bir Emre Belözoğlu, Gustavo ve Jailson vardır.

Fenerbahçe’nin en büyük problemi stoper mevkisidir.

Zanka beklentilerimin yüzde 30’unda. Fenerbahçe’nin yüzde 100 çok iyi banko bir stoper alması gerektiğini düşünüyorum.

Fenerbahçe bu sezon şampiyon olabilir mi?

Stoper almazsa olamaz, alırsa olur. Galatasaray bendeki en büyük hayal kırıklığını yaratan takımdır. Galatasaray’ın 11’ini saydığında kaleye taksiyle gidemem dersin, Şampiyonlar Ligi’nde acaba çeyrek final oynar mı dersin fakat inat ve ısrarla inanılmaz sıradan top oynuyorlar, çok enteresan korkunç bir şey. Takım bütünlüğünde Fatih hocanın verdiği taktik ve disiplin yok, top ayağındayken çözüm arayan bir takım var. Sonuç olarak Fenerbahçe mükemmel bir takım değil ama rakiplerinin şansı bu olacaksa çok büyük şansı var.

Ali Koç seçildiği zaman ‘Fenerbahçe’de belki de 300 yılın şansı’ şeklinde sözün vardı, hala aynı düşüncede misin?

Tabii, Ali Koç’un ilk yılı tartışmasız büyük hayal kırıklığı izah edilebilir bir şey değildi. Akıl almaz hatalar vardı ama onun bu sene olacağını düşünmüyorum ama bu seneye de girerken bağıra bağıra sol bek alınmadı. Koca bir kulüpsün sol bek ihtiyacını tespit ediyorsun ama B planın yok mu! Stoperde ise Skrtel ve Kjaer yazıldı olabilir bunları alamayabilirsin ama sen dönüyorsun Zanka’yı mı alırsın. İyi stoper diyemiyorsan olmaz.

Saha Dışı özel soru-cevap bölümü:

Zanka mı Neustadter mi?

-Neustadter

Mamadou Niang mı Moussa Sow mu?

-Niang

Türkiye’de izlediğin en iyi futbolcu kim?

-Alex de Souza

Süper Lig şampiyonluğu mu EuroLeague şampiyonluğu mu?

-EuroLeague şampiyonluğu

En unutulmaz Fenerbahçe maçı?

-4-3’lük Fenerbahçe-Galatasaray maçı

Galatasaray ve Beşiktaş’tan birer futbolcu alma şansın olsaydı kimleri isterdin?

-Galatasaray’dan Muslera, Beşiktaş’tan Burak Yılmaz

En fanatik Fenerbahçeli arkadaşın?

-Haldun Altuna

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki son golünü kim atmıştır?

(İpuçları sonrası) -Colin Kazım

Fenerbahçe tarihinden 3 kişi ile aynı masada oturma şansın olsa kimleri isterdin?

-Cemil Turan, Rıdvan Dilmen ve Lefter Küçükandonyadis

Fenerbahçe’yi 3 kelime ile nasıl anlatırsın?

Tarifi mümkün olmayan bir sevgi ve aşktır onu izah edemeyiz.