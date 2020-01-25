Hakem Ali Şansalan'dan itiraf: Hatalı karar verdim

Türkiye Kupası'nda Denizlispor-Trabzonspor maçında Nwakaeme'yi gösterdiği kırmızı kartla tepki çeken hakem Ali Şansalan'dan itiraf geldi...

ürkiye'nin hayretle karşıladığı kararının altında ezilen Şansalan, hakem odasında pozisyonun tekrarını inceleyince hatasını bir kez daha gördü. Şansalan stattan ayrılırken koridorda gördüğü bordo-mavili yöneticilere ayaküstü hatasını itiraf etti: "Hatalı karar verdim, çok üzgünüm."

TFF'YE BAŞVURULACAK

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da Nwakaeme'nin pozisyonu için, "Hakem hatası ile en önemli oyuncumuzu kaybettik. Önemli oyuncularımızın birini, adil olmayan sarıdan kaybettik. Saha içinde verilen kararın, federasyona ya da Tahkim'e yapılan itirazlar indirilip indirilmeyeceğini bilmiyorum ama kesinlikle itiraz edeceğiz" ifadesini kullandı.