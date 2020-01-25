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HaberlerTürkiye Kupası Haberleri Hakem Ali Şansalan'dan itiraf: Hatalı karar verdim
25.01.2020 - 10:55 | | Sabah

Hakem Ali Şansalan'dan itiraf: Hatalı karar verdim

Denizlispor maçında Trabzonsporlu Nwakaeme’ye gösterdiği kırmızı kartla sert biçimde eleştirilen Ali Şansalan hatasını kabul etti. Şansalan maçın ardından bordo-mavili yöneticilere "Hatalı karar verdim. Çok üzgünüm" itirafında bulundu.

Hakem Ali Şansalan'dan itiraf: Hatalı karar verdim

Türkiye Kupası'nda Denizlispor-Trabzonspor maçında Nwakaeme'yi gösterdiği kırmızı kartla tepki çeken hakem Ali Şansalan'dan itiraf geldi... 

ürkiye'nin hayretle karşıladığı kararının altında ezilen Şansalan, hakem odasında pozisyonun tekrarını inceleyince hatasını bir kez daha gördü. Şansalan stattan ayrılırken koridorda gördüğü bordo-mavili yöneticilere ayaküstü hatasını itiraf etti: "Hatalı karar verdim, çok üzgünüm."

TFF'YE BAŞVURULACAK

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da Nwakaeme'nin pozisyonu için, "Hakem hatası ile en önemli oyuncumuzu kaybettik. Önemli oyuncularımızın birini, adil olmayan sarıdan kaybettik. Saha içinde verilen kararın, federasyona ya da Tahkim'e yapılan itirazlar indirilip indirilmeyeceğini bilmiyorum ama kesinlikle itiraz edeceğiz" ifadesini kullandı.

 

Hakem Ali Şansalandan itiraf: Hatalı karar verdim

 

 

 

 

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