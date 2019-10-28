Hakemi iten Ribery'ye 3 maÃ§ ceza

Ä°talya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takÄ±mlarÄ±ndan Fiorentina'da forma giyen Franck Ribery, Ã¼Ã§ maÃ§ ceza aldÄ±.Â

Ä°talya Futbol Federasyonu, Lazio maÃ§Ä±nÄ±n ardÄ±ndan yardÄ±mcÄ± hakemi iten FransÄ±z futbolcu Ribery'ye 3 maÃ§tan men ve 20 bin avro para cezasÄ± verdi. Sezon baÅŸÄ±nda Ä°talyan ekibine transfer olan 36 yaÅŸÄ±ndaki Ribery, takÄ±mÄ±nÄ±n Sassuolo, Parma ve Cagliari maÃ§larÄ±nda forma giyemeyecek.Â

Ligin 9. haftasÄ±nda oynanan maÃ§ta Fiorentina sahasÄ±nda Lazio'yu aÄŸÄ±rlamÄ±ÅŸ, konuk ekip 24. dakikada Joaquin Correa ve 89. dakikada Ciro Immobile'in golleriyle sahadan 2-1 galip ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.Â

Fiorentina'nÄ±n tek golÃ¼nÃ¼ 27. dakikada Federico Chiesa atarken, Luca Ranieri 90. dakikada kÄ±rmÄ±zÄ± kart gÃ¶rmÃ¼ÅŸtÃ¼.