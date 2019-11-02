Hakemleri bodyguard koruyacak

ONUR DİNÇER

Almanya’da hakemlere yönelik şiddetin artması grev kararını beraberinde getirdi, 1600 maç iptal edildi

Kırmızı kart yumruğu

Almanya’daki futbol liglerinde şiddet son dönemde büyük bir artış gösterdi. Futbolcular ve hakemler sahada saldırıya uğrarken, bu durum ülkedeki maçların oynanmasına engel teşkil etti. SV Schwafheim takımında forma giyen 16 yaşındaki futbolcu sert girdiği gerekçesiyle rakibinin babasının saldırısına uğradı, hastaneye kaldırıldı. Hessen bölgesinde Münster takımında forma giyen bir oyuncu ise, kendisine kırmızı kart gösteren hakemin yüzüne yumruk attı. Ambulans helikopterle derhal hastaneye kaldırılan hakemin beyin sarsıntısı geçirdiği, felç olma riski bulunduğu aktarıldı.



Hakemler grev yaptı

Almanya genelinde artan şiddet olaylarına karşı bazı hakemler flaş bir adım attı. Sadece bu sezon 109 şiddet olayının yaşandığı Berlin bölgesindeki hakemler grev kararı alırken, bu yüzden 1600 maç iptal edildi. TSC Friedenauer futbol kulübü ise hakemleri kendisi korumak için radikal bir adım attı. Bir güvenlik şirketiyle anlaşan kulüp, ev sahibi olacağı karşılaşmalarda maç öncesi, esnası ve sonrasında tuttuğu bodyguardların hakemleri saldırıya karşı koruyacağını açıkladı. Yaşanan gelişmeler Alman futbolunun imajına darbe vururken, Almanya Futbol Federasyonu olayları kınayan bir açıklama yayımladı.