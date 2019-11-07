Halil Mutlu: "Bizim içimizdeki fitili ateşleyen Naim ağabeyimdi"

3 kez olimpiyat, 5 kez dünya, 10 kez de Avrupa şampiyonu olan, 52, 54 ve 56 kilolarda 20'den fazla dünya rekorunun sahibi milli halterci Halil Mutlu, Afyonkarahisar Kocatepe Ortaokulu'nda öğrencilerle buluştu. Okulun "Kariyer Günü" etkinliği kapsamında yapılan söyleşiye katılan Halil Mutlu'yu, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, Gençlik ve Spor İl Müdürvekili Feyzullah Dereci, çok sayıda öğrenci ve öğretmen takip etti.

"DÜNYA HALTERİNE ÇOK ŞEYLER KATTI"

Öğrencilerin sorularına içtenlikle cevap veren milli halterci Halil Mutlu, hayatını, başarılarını, nasıl halterci olduğunu, başarı kazanmak için nasıl çalıştığını ve kendini nasıl motive ettiğini anlattı. "Cep Herkülü" lakaplı efsane sporcu Naim Süleymanoğlu'nun halter sporcularının ve kendisinin idolü olduğunu aktaran Halil Mutlu, "Bizim içimizdeki fitili ateşleyen, 'Biz de yapabilir miyiz' hissini uyandıran Naim ağabeydir. Sadece bize değil, dünya halterine de çok şeyler katmıştır. Ben spora başladığımda Naim ağabey şampiyon olmuştu ve ilk gördüğüm şampiyon da Naim ağabeyimdi. 1986 yılında iltica etmiş ve 1988 yılında Türk halkını uluslararası arenada temsil etmeye başlamıştı. Olimpiyatlarda ilk altın madalyamızı aldık Naim ağabeyimle birlikte ve o süreç sonrası 1988'den bu yana hiçbir olimpiyatlardan boş dönmedik, madalyaya pek hasret kalmadık" dedi.

"KEŞKE HALA ARAMIZDA OLSAYDI"

Naim Süleymanoğlu'nun hayatını konu alan sinema filmini de yorumlayan Halil Mutlu, "İnşallah hepimizin çok beğenerek izleyeceği, Naim ağabeyin hayatını anlatan sinema filminin galası var. Biz de o galayı merakla ve sabırsızlıkla bekliyoruz. İyi bir film olduğunu biliyoruz, inşallah bir nebze de olsa onu izleyerek geçmiş günlerimizi hatırlayacağız. Yeri gelecek güleceğiz, yeri gelecek duygusallaşacağız. Keşke hala aramızda olsaydı ama biz onu her zaman hasretle ve özlemle anacağız" diye konuştu.

Söyleşinin sonunda İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, Gençlik ve Spor İl Müdürvekili Feyzullah Dereci ve Kocatepe Ortaokulu Müdürü Tahsin Savaş, milli halterci Halil Mutlu'ya teşekkür ederek, hediyeler takdim etti.