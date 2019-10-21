Halil Umut Meler'e Avrupa Ligi maçında görev

Ukrayna'nın Kiev şehrindeki Kiev Olimpiyat Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak mücadelede, Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Ekrem Kan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.