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26.11.2019 - 15:28 | | İSTANBUL (İHA)

Halis Özkahya'nın yerine Rocchi'yi atadılar

UEFA Avrupa Ligi'nde Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi Apoel'in deplasmanda Dudelange ile karşılaşacağı maça atanan hakem Halis Özkahya, Rum temsilcisinin itirazıyla maçtan alındı ve yerine İtalyan hakem Gianluca Rocchi atandı.

Halis Özkahya'nın yerine Rocchi'yi atadılar

UEFA'dan skandal bir karar geldi... Rum temsilcisi APOEL'in deplasmanda Dudelange ile oynayacağı maça Türk hakem Halis Özkahya atanmıştı.

UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda 28 Kasım Perşembe Lüksemburg'un F91 Dudelange ile Güney Kıbrıs Rus Kesimi'nin APOEL takımları karşı karşıya gelecek. UEFA tarafından dün yapılan açıklamada bu müsabakaya FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya'nın atandığı duyurulmuştu. Özkahya'nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Ekrem Kan yapacak, dördüncü hakem ise Alper Ulusoy olacaktı.

Ancak Kıbrıs Rum Kesimi Federasyonu, UEFA'ya itiraz ederek Özkahya'nın değiştirilmesini talep etti. Bunun neticesinde UEFA atamayı değiştirerek F91 Dudelange - APOEL mücadelesinde İtalyan hakem Gianluca Rocchi'yı görevlendirdi. Karşılaşmada Rocchi'ye, Giorgio Peretti ile Giorgio Schenone eşlik edecek.

 Halis Özkahyanın yerine Rocchiyi atadılar

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