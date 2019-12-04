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04.12.2019 - 21:22 | | ANKARA (AA)

Halkbank-Greenyard: 2-3

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk hafta maçında sahasında Belçika temsilcisi Greenyard'a 3-2 yenildi.

Halkbank-Greenyard: 2-3

Karşılaşmaya iyi başlayan Halkbank, setlerde 2-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Üçüncü seti 29-27, dördüncü seti de 25-20 önde bitiren Greenyard, durumu 2-2 yaptı ve karşılaşmayı tie-break'e taşıdı. Tie-break setini de 15-10 üstün tamamlayan Belçika ekibi, maçı 3-2 kazandı.

Lige mağlubiyetle başlayan Halkbank, ikinci hafta maçında Polonya'nın Jastrzebski Wegiel takımına konuk olacak.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: David Fernandez Fuentes (İspanya), Ksenija Jurkovic (Hırvatistan)

Halkbank: Hakkı Çapkınoğlu, Metin Toy, Bahov, Faik Samed Güneş, Seganov, Gökhan Gökgöz (Hasan Yeşilbudak, Volkan Döne, Orçun Ergün, Efe Bayram, Mehmet Rıfat Kantarcıoğlu)

Greenyard: Zimmermann, Maan, Nielsen, Kindt, Kvalen, Aganits (Dronkers, Wojcik, Folguera Estruga, Nielsen)

Setler: 25-20, 25-23, 27-29, 20-25, 10-15

Süre: 138 dakika (25, 36, 37, 23, 17)

Slavia EU-Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3-0

Öte yandan Kadınlar CEV Challenge Kupası 16'lı final turu ilk maçında Beylikdüzü Voleybol İhtisas, deplasmanda Slovakya temsilcisi Slavia EU'ya 3-0 mağlup oldu.

Başkent Bratislava'daki Mladost Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, 25-20, 25-23 ve 25-21'lik setlerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Mücadelenin rövanşı 18 Aralık Çarşamba günü İstanbul'da Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.

 

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