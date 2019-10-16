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HaberlerKayserisporHamdi Elcuman: Sadece Kasımpaşa maçına odaklandık
16.10.2019 - 17:06 |

Hamdi Elcuman: Sadece Kasımpaşa maçına odaklandık

Kayserispor Kulübü Başkanı Hamdi Elcuman, Süper Lig'in  8. haftasında 20 Ekim Pazar günü Kasımpaşa'yı konuk edecekleri maça  odaklandıklarını söyledi.

Hamdi Elcuman: Sadece Kasımpaşa maçına odaklandık

Elcuman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı mecralarda, "İstikbal  Mobilya Kayserisporlu oyuncular antrenmana çıkmadı" şeklinde yer alan haberlerin  gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Takımın, bulunulan durumdan çıkış için birlik ve beraberlik içerisinde  olduğunu vurgulayan Elcuman, "Dün antrenman öncesi bazı futbolcular, önceki  yönetim tarafından verilen birtakım sözlerin yerine getirilip getirilmeyeceği  konusunda teknik heyetle toplantı yaptı. Toplantı biraz uzun sürünce, teknik  heyet de sahadaki antrenmanı iptal etti. Öncesinde salondaki çalışmaya bütün  futbolcular katıldı. Her şey teknik heyetin bilgisi dahilinde." diye konuştu.

Kasımpaşa maçına mutlak 3 puan parolasıyla çıkacaklarının altını çizen  Elcuman, şunları söyledi:

"Bugün antrenman öncesi teknik heyetimizle ve oyuncularımızla bir  araya geldik. Bunun öncesinde oyunculara bir miktar ödeme de yapıldı.  Futbolcuların herhangi bir sorunu yok. Zaten böyle bir durum ilk kez yaşanıyor.  Daha sonra antrenmana çıktılar ve gayet keyifliydiler. Biz futbola odaklanmak  istiyoruz. Kayserispor'u hak ettiği yerlere çıkarmak için yoğun çaba sarf  ediyoruz. Bütün mesaimizi buraya harcıyoruz. Şu an sadece Kasımpaşa maçına  odaklandık."

 

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