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01.11.2019 - 08:16 |

Hami Mandıralı'nın yeni görevi belli oldu

Trabzonspor'un eski milli futbolcusu Hami Mandıralı TFF'de göreve başlıyor. Mandıralı, A Milli Takım izleme komitesinin başına getirildi.

Hami Mandıralı'nın yeni görevi belli oldu

Son olarak 2015-2016 sezonunda Trabzonspor'da teknik direktörlük yapan Hami Mandıralı Türkiye Futbol Federasyonu'nda göreve başlıyor.

Asist Analiz'in haberi göre Mandıralı, A Milli Takım izleme komitesinin başına getirildi. Hami Mandıralı 2008-2009 yılları arasında Ümit Milli Takım teknik direktörü olarak görev yapmıştı. 51 yaşındaki futbol adamı kısa süre içinde TFF'deki görevine başlayacak.

Mandıralı, özellikle Avrupa ülkelerinde yetişen Türk futbolcuların takibini yapacak ekibin başında yer alacak.

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