Hamit Altıntop: "Taç atışlarında bile VAR istenmeye başlandı.

TFF İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop yayıncı kuruluş canlı yayınında Milli Takım, VAR, Galatasaray ve trabsferle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.



İşte konuşmadan satır başları;

"İlk önce bizim federasyon olarak, ülkemizin büyüklerinin sorumluluğu, bence ilk önce çocuklarımıza değer vermek. Futbol oynamak isteyen çocuklara, futbol oynama imkanı vermeliyiz. Çocuklarda sonuçlardan ziyade eğitime önem vermeliyiz.''

''En büyük sıkıntımız iletişim problemi. Bir araya gelip doğru konuları doğru bir dille konuşmamız gerekiyor. Bir araya gelip doğru konuları, doğru bir dille konuşmamız gerektiğine inanıyorum. Bunu başarabilirsek, çözüm var. Önce aynı masaya oturup hedefi belirlemek lazım. Hedef: Türkiye futbolunu iyi bir yere getirmek. Biz Federasyon olarak, Van'da 10 yaşındaki bir çocuk futbol oynamak istiyorsa onun sorumlusu bizleriz."

''Galatasaray'daki 4.5 yılımda daha olgunlaştım. Yönetici olma isteğim de bundan kaynaklanıyor.''

''Milli Takım'ı seçtiğime hiçbir zaman pişman olmadım. O sahada Milli marşı söylemek ve o bayrak için mücadele etmek her şeyin üstünde.'

''Ağır sakatlıklarımdan futbol sevgim sayesinde ayağa kalktım.''

"İş başa geldiği zaman ihmalkar bir milletiz. Çalışmayı çok sevmiyoruz, gece yatmıyoruz sabah kalkmıyoruz, öyle bir gerçek var. Kötü anlamda söylemek istemiyorum ben bunu ama bir tek gece 02.00'ye kadar spor programı Türkiye'de var."

''EURO 2008'de en iyi maçımız Almanya maçıydı. İlk devrede Alman futbolcuları dinlerken sahanın içinde çaresiz kaldıklarını anladım. Ciddi şekilde kavga ediyorlardı.''

''Yeni jenerasyonumuz daha iyi şeyler yapabilir, bu kapasite var.''

"Bir şeyi kabul etmemiz lazım, futbolda show da para kazandırıyor. Çizgileri aşmadığınız sürece sıkıntı yok. Burada beraber hareket edersek ve futbol kalitesini, kültürünü artırabilirsek daha çok gelir elde edeceğiz, yayıncı kuruluşun izlenmeleri daha fazla olacak, havuzu büyütecek. Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a transferi, Serie A'nın değerini artırdı. Ne kadar doğru bilmiyorum ama hükümetin bile desteği olmuş.''

"Futbolcu hata yapacak. Bana diyorlardı 'Hamit hep hata yapıyor.' Tamam ama ben de sorumluluk alıyordum. Hata yapıyordum ama oyundan hiçbir zaman kopmuyordum. Kötü oyunlarım illa ki var ama hiç kimse bana %100'ünü vermedi diyemez."

"Taç atışlarında bile VAR istenmeye başlandı.''

''Maçı izlerken keyif alalım ama kuralları da bilmemiz gerekiyor. VAR nedir bunu bilmeniz gerekir. Taç atışlarında bile VAR istenmeye başlandı.''

"Türkiye'de 100 Milyon Euro'luk futbolcu satışı olmalı"

''Şampiyon olup 100 Milyon Euro zarara girmek başarı mıdır? Bundesliga'da sezonu 10. bitiren takım, '10 Milyon Euro kar yaptım ve iyi bir sezon geçirdim.' diyor. Şampiyon olalım ama şampiyon olunca da 50 Milyon Euro kar edelim. Bizim hedefimiz, Türkiye'de en az senede 100 Milyon Euro'luk futbolcu satışı olmalı. Ben buna inanıyorum, buna inanmasam bunun kavgasını etmem.''

"Bana hiç kimse nasıl röportaj vereceğimi anlatmadı. Ama genç arkadaşlarımıza biz kendi tecrübelerimizde bir şeyler katabiliriz, kendilerini doğru ifade etme şekillerini öğretebiliriz. Kulüplerde daha fazla profesyonel görev almalı.''

"Gruptan çıkmak istiyoruz"

''EURO 2020'de gruptan çıkmak istiyoruz ama bundan daha önemlisi, kardeşlerimizin bu platformları görmesi ve yol katetmesidir.''