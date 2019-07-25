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25.07.2019 - 16:26| MALATYA (İHA)

Hamit Altıntop ve Tolunay Kafkas’tan Battalgazi ziyareti

Malatya’da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi, Ümit Milli Takım ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, Türkiye Futbol Federasyonu Gelişim Ligler Direktörü Tolunay Kafkas ve beraberindeki heyet, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i ziyaret etti.

Hamit Altıntop ve Tolunay Kafkas’tan Battalgazi ziyareti

 Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi, Ümit Milli Takım ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve Türkiye Futbol Federasyonu Gelişim Ligler Direktörü Tolunay Kafkas, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Malatya Bölge Müdürü Fahrettin Eserdi ve beraberindeki heyet, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i makamında ziyaret etti.


A Milli Futbol Takımı'nın formalarını terleten Hamit Altıntop ve Tolunay Kafkas, Başkan Güder ile Malatya ve Türk futbolu üzerine karşılıklı sohbet etti.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, aynı zamanda Malatyalı olan Hamit Altıntop ve Tolunay Kafkas’ı ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.
Başkan Güder, Altıntop ve Kafkas’a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, başarı temennisinde bulundu.

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