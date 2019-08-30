Hamit Altıntop: "Zor bir grup ama..."

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi, Galatasaraylı eski futbolcu Hamit Altıntop, UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekiminde sarı-kırmızılı ekibin yer aldığı A Grubu'na ilişkin, "Zor bir grup ama her grup zor." dedi.

Galatasaray'ın Monako'da düzenlenen kura çekiminde A Grubu'nda Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG), İspanya'nın Real Madrid ve Belçika'nın Club Brugge takımlarıyla eşleşmesini değerlendiren Altıntop, Şampiyonlar Ligi'nde kolay grup olmadığının altını çizdi.

Galatasaray'ın Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmesi temennisinde bulanan Altıntop, eski takımınının grupta istediği başarıya ulaşabileceğini dile getirdi.

Altıntop, eski takımının zor bir gruba düştüğü yorumlarına ilişkin ise "Zor bir grup ama her grup zor. Öyle bakmamak lazım. Biz dışarıdan desteğimizi vereceğiz, maçlara gideceğiz inşallah. Umarım istediğimiziden daha iyi sonuçlar alırız." şeklinde konuştu.

PSG ve Real Madrid'in grupta favori görünmesine rağmen yapılacak 6 maç olduğuna ve her türlü sonucun alınabileceğine işaret eden Altıntop, "Geçen sezon Galatasaray ilk iki için favoriydi. Zar zor üçüncü oldu. O yüzden de bence bu tartışmalara hiç girmeyelim. Maçları oynayalım, keyfini çıkaralım." değerlendirmesinde bulundu.

Falcao transferi

Hamit Altıntop, Radamel Falcao transferiyle ilgili bir soru üzerine ise "Her zaman söylüyoruz, çok iyi bir kaleci ve forvet ile çok iyi şeyler yapabilirsiniz. Falcao'nun kalitesi tecrübesi ve oynadığı takımları da göz önüne alırsak büyük bir artı olur tabii ki." ifadelerini kullandı.

UEFA 2020 Şampiyonlar Ligi elçisi de seçilen Hamit Altıntop, İstanbul'un reklama ihtiyacı olmadığını vurgulayarak, "Şöyle bir gerçek var. İstanbul'u kelimelerle ifade edemezsiniz. İstanbul'u görmeniz lazım, İstanbul'u yaşamanız lazım." dedi.

Final müsabakasının bir kez daha İstanbul'a verilmesinden dolayı UEFA'ya teşekkür eden Altıntop, bu fırsatın en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.