Hamit Altıntop'tan Mourinho itirafı: "Bana 'Deli misin?' dedi"

Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski futbolcularından Hamit Altıntop, 2011/12 sezonunda formasını giydiği Real Madrid'le ilgili gündem yaratan açıklamalar yaptı. Marca gazetesinin sorularını yanıtlayan 36 yaşındaki yıldız isim, La Liga devindeki günlerinden bahsederken çok konuşulacak itiraflarda bulundu. İşte Altıntop'un birbirinden çarpıcı sözleri:

"Mourinho 'Deli misin?' dedi!"

"Jose Mourinho'ya Real Madrid'den ayrılmak istediğimi söylediğimde bana 'Sen deli misin? Bu imkansız. Böyle bir şeyi nasıl düşünürsün?' demişti. Real'de oynamak, benim için çok önemliydi ve kariyerimdeki belirleyici adımlardan biriydi. Kulübü, şehri, başkan Florentino Perez'i, Jose Angel Sanchez'i çok seviyordum ama takımda devam etme şansını yakalayamadım.

Real'e geldiğimde kendimi Cristiano Ronaldo, Iker Casillas, Gonzalo Higuain, Karim Benzema ve Sami Khedira gibi pek çok yıldızın ortasında buldum. O andan itibaren iyi oynama sorumluluğunu üzerimde hissetmeye başladım. Büyük bir telaşa kapıldım ama sırtım oynamama müsaade etmedi. Üç ay boyunca sadece ağrısız oynamak istediğimi hatırlıyorum.

Takımdaki herkesle iyi ilişkilerim vardı. Soyunma odasındaki atmosfer çok iyiydi. Bununla birlikte yaşadığım sorunları unutabilmek için uzun bir süre boyunca sustum. Real, hayatımın fırsatıydı. Ancak orada gerçek Hamit olamadım. O dönem basında neler yazıldığını okumasam da hakkımda ne dediklerini biliyordum. "

"Messi ayrıldığında Barcelona da acı çekecek"

"Mourinho, harika bir antrenör. Kendisini çok beğeniyorum. Bana göre o, dünyanın en iyilerinden biri. Soyunma odasında ise gerçek kişiliğiyle hiç alakası olmayan bambaşka bir kimliğe bürünüyor. Oyuncularıyla çok iyi anlaşıyor ve onları koruyor. Mourinho'nun uzaktan farklı göründüğünü biliyorum. Fakat şunu söylemek gerekir ki o, takımla ilgili her şeyi çok iyi yönetiyor.

Zinedine Zidane'a da büyük bir saygım var. O da tıpkı Mourinho gibi harika bir koç ve şu ana kadar yaptıkları inanılmaz. Şu anki görevinde de ona başarılar diliyorum. Real'de üzerinizde baskı çok yüksektir ve her zaman kazanmak zorundasınızdır. Ancak Zidane, tarih yazmış bir isim. Kulüp, genç oyuncuları transfer ederek çok iyi bir iş yaptı. Onların üç-dört yıl içinde hazır hâle geleceklerini düşünüyorum. Ronaldo gibi bir yıldızını kaybeden takımın acı çekmesi çok doğal. Aynısı, Lionel Messi gittiğinde Barcelona'da da yaşanacak."