Hamza HamzaoÄŸlu: Herkes kendine Ã§ekidÃ¼zen versin

GenÃ§lerbirliÄŸi Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Hamza HamzaoÄŸlu, SÃ¼per Lig'in 17. haftasÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ'a 4-1 yenildikleri maÃ§ta oyuncularÄ±nÄ±n gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ kÄ±rmÄ±zÄ± kartlarÄ±n, kendilerini Ã§ok etkilediÄŸini sÃ¶yledi.Â

HamzaoÄŸlu, karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "GÃ¼zel, keyifli bir akÅŸam yaÅŸamak istiyorduk. Bizim aÃ§Ä±mÄ±zdan keyifli olmadÄ±. KÄ±rmÄ±zÄ± kartlar bizi eksik bÄ±raktÄ±. Sahada istediÄŸimiz gibi keyifli bir oyun Ã§Ä±kmadÄ±." dedi.Â

Nadir Ã‡iftÃ§i'nin gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ kÄ±rmÄ±zÄ± kartta hakem FÄ±rat AydÄ±nus'u eleÅŸtiren HamzaoÄŸlu, "Nadir, kÄ±rmÄ±zÄ± kartta herhalde hakeme kÃ¼fÃ¼r etti. Tamam suÃ§ var, cezasÄ± da olmalÄ±. Ancak o suÃ§a giderken kiÅŸi neden bunu yapÄ±yor? Hakem Vida'nÄ±n tekmesine faulÃ¼ vermiÅŸ olsaydÄ±, bunu konuÅŸmayacaktÄ±k. Birilerini sahadan atmak kolay ama hakemlerin asÄ±l maÃ§Ä± 11'e 11 bitirmek iÃ§in gayret gÃ¶stermesi lazÄ±m. BirÃ§ok maÃ§ta kafalarÄ±nÄ± Ã§evirdiklerine Ã§ok ÅŸahit oldum. Ä°stediklerini gÃ¶rÃ¼yorlar, istemediklerini gÃ¶rmÃ¼yorlar veya duymuyorlar." diye konuÅŸtu.Â

HamzaoÄŸlu, Nadir'in yaptÄ±klarÄ±nda bir yanlÄ±ÅŸlÄ±k gÃ¶rmeleri halinde oyuncuya ceza vereceklerini vurgulayarak, "Yasin'in kartÄ± pozisyon icabÄ± oldu. Nadir'in kartÄ± Ã¶nemli, bunu deÄŸerlendireceÄŸiz." ifadelerini kullandÄ±.Â

MaÃ§Ä± deÄŸerlendiren HamzaoÄŸlu, "9 kiÅŸi kaldÄ±ktan sonra sadece savunan, yakalayabilirse gol bulmaya Ã§alÄ±ÅŸan ve bunda da baÅŸarÄ±lÄ± olamayan bir takÄ±mdÄ±k. Son ana kadar mÃ¼cadele eden oyuncularÄ±m vardÄ±." deÄŸerlendirmesinde bulundu.Â

"Herkes kendine Ã§ekidÃ¼zen versin"Â

SÃ¼per Lig'deki hakem performanslarÄ± ve yaÅŸanan tartÄ±ÅŸmalarla ilgili soruyu yanÄ±tlayan HamzaoÄŸlu, sorunlarÄ±n giderilmesi iÃ§in herkesin bir araya gelmesi gerektiÄŸini dile getirdi.Â

BazÄ± radikal kararlarÄ±n alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸine dikkati Ã§eken HamzaoÄŸlu, "Bir araya gelmeyi baÅŸarmalÄ±yÄ±z. Hakem hatasÄ± bu oyunun iÃ§inde var ve her zaman olacak. Yok edemezsiniz. VAR da getirseniz yok edemezsiniz. Birbirimize saygÄ± duymayÄ±, birbirimizi sevmeyi Ã¶ÄŸrenmemiz lazÄ±m. Herkes kendine Ã§ekidÃ¼zen versin, iyi niyetli dÃ¼ÅŸÃ¼nsÃ¼n ve gÃ¼zel olmasÄ± iÃ§in Ã§aba sarf etsin. Her tÃ¼rlÃ¼ hatayÄ± kabul edelim ama bunun iÃ§in karar almamÄ±z gerekiyor. Birbirimizi hep kÃ¶tÃ¼lÃ¼yoruz." ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â

HamzaoÄŸlu, bÃ¼yÃ¼k takÄ±mlarÄ±n hatalarÄ± Ã§ok gÃ¼ndeme taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve hakemlerin baskÄ± altÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.