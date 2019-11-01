Hamzaoğlu, sağlık kontrolünden geçti

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Hamzaoğlu ve ekibine detaylı kan tetkiklerinin yanı sıra, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

Hamzaoğlu, bugün saat 14.00'te Gençlerbirliği ile sözleşme imzalayacak.