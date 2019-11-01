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HaberlerGençlerbirliğiHamzaoğlu, sağlık kontrolünden geçti
01.11.2019 - 12:35 | | AA

Hamzaoğlu, sağlık kontrolünden geçti

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği ile anlaşan teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ve ekibi, Acıbadem Ankara Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

Hamzaoğlu, sağlık kontrolünden geçti

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Hamzaoğlu ve ekibine detaylı kan tetkiklerinin yanı sıra, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

Hamzaoğlu, bugün saat 14.00'te Gençlerbirliği ile sözleşme imzalayacak.

Hamzaoğlu, sağlık kontrolünden geçti

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