Harun Tekin: "Ä°ki kulvarda da bu sezon kupayÄ± kazanmak istiyoruz"

Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± 5. turunda Ä°stanbulspor'u 4-0 yendikleri maÃ§tan sonra Harun Tekin basÄ±n mensuplarÄ±na aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

"Ä°ki kulvarda da bu sezon kupayÄ± kazanmak istiyoruz. KazandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in mutluyuz. Bizim iÃ§in Ã¶nemliydi. Oynamayan oyuncular eksiklerini giderdi ve forma ÅŸansÄ± buldu. AvantajlÄ± bir skor yakaladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in arkadaÅŸlarÄ±ma teÅŸekkÃ¼r ederim. Ä°lk ayakta bÃ¶yle bir galibiyet aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in takÄ±mÄ± tebrik ediyorum. Uzun sÃ¼reden beri oynamÄ±yordum. Bu karÅŸÄ±laÅŸmalar oynamayan oyuncular iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli. Daha Ã¶nce Tarsus Ä°dmanyurdu karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda oynayamadÄ±m rahatsÄ±zlÄ±ktan dolayÄ±. Altay ile gÃ¼zel bir rekabetimiz var. Bu da bizim kalemize yansÄ±yacak. FormayÄ± Ã¶zledim."