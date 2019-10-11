Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerFenerbahçeHasan Ali dönüyor
11.10.2019 - 08:00 |

Hasan Ali dönüyor

Bu sezon henüz resmi maçlarda oynayamayan Hasan Ali Kaldırım geri dönüş hazırlığı yapıyor.

Hasan Ali dönüyor

Bu sezon henüz resmi maçlarda oynayamayan Hasan Ali Kaldırım geri dönüş hazırlığı yapıyor. Geçen hafta taban çatlağı tedavisi için ABD’ye giden sarı-lacivertli futbolcu bugün Türkiye’ye dönecek. Nabil Dirar’ın ameliyat olmasıyla sol bekte kimi oynatacağını düşünen Ersun Yanal’ın tedavisi büyük ölçüde sona eren ve bugün takıma dahil olacak Hasan Ali’ye forma vermesi bekleniyor. Hasan Ali Kaldırım, 20 Ekim’de oynanacak Denizlispor maçına kadar idmanda göstereceği performanslar ile tam not alırsa hemen kadroya alınacak.

Mbappe'yi hiç böyle görmediniz!
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fenerbahçe, kız çocuklarına futbol öğretecek

Fenerbahçe, kız çocuklarına futbol öğretecek

Fenerbahçe'de 15 eksik!

Fenerbahçe'de 15 eksik!

Galatasaray, Sivasspor hazırlıklarını sürdürüyor

Galatasaray, Sivasspor hazırlıklarını sürdürüyor

Djokovic'ten Şanghay Masters'a erken veda

Djokovic'ten Şanghay Masters'a erken veda

Sıradaki Haber