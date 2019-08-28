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28.08.2019 - 13:56| İSTANBUL (AA)

Hasan Ali en az 3 hafta özel programla çalışacak

Topsuz çalışmalara başlayan Fenerbahçeli futbolcu, en az 3 hafta özel programla hazırlıklarını sürdürecek.

Hasan Ali en az 3 hafta özel programla çalışacak

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Hasan Ali Kaldırım, topsuz çalışmalara başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, Medipol Başakşehir karşılaşması sonrası takıma verilen iznin ardından Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ne gelen tecrübeli oyuncu, çalışmalarını özel program dahilinde sürdürdü.

Salonda ayağını hiç kullanmadan çalışan Hasan Ali, en az 3 hafta özel program dahilinde hazırlıklarına devam edecek. Hasan Ali Kaldırım, sarı-lacivertli takımın sezon hazırlıkları kapsamında Bayern Münih ile yaptığı özel maçta sakatlanmıştı.

 

 

 

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