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HaberlerFenerbahçeHasan Ali Kaldırım: "Biraz daha zamana ihtiyacım var"
28.09.2019 - 19:14 |

Hasan Ali Kaldırım: "Biraz daha zamana ihtiyacım var"

Süper Lig'de Galatasaray'a konuk olan Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım konuştu.

Hasan Ali Kaldırım: "Biraz daha zamana ihtiyacım var"

Süper Lig'de Galatasaray'a konuk olan Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım maç öncesi açıklamalarda bulundu.

"Biraz daha zamana ihtiyacım var"
"Gün geçtikçe daha iyi hale geldim. Takıma katılabildim. Takımla idmana çıktım. Kendimi iyi hissediyorum, ancak biraz daha zamana ihtiyacım var. Derbiler her zaman farklıdır. Sezona iyi başladık. Takım arkadaşlarım maça çok iyi hazırlandı. Lige iyi başladık. Kendimizi bugün bir adım önde görüyorum. İnşallah taraftarın bugün mutlu şekilde buradan ayrılmasını sağlarız"

 

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