Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerFenerbahçeHasan Ali Kaldırım e-spor takımı kurdu
27.10.2019 - 15:06 | | Fanatik

Hasan Ali Kaldırım e-spor takımı kurdu

Fenerbahçe'nin milli sol beki Hasan Ali Kaldırım'dan espor atılımı geldi. 29 yaşındaki savunmacı, "hak3esports" adını verdiği espor takımını Instagram aracılığıyla duyurdu.

Hasan Ali Kaldırım e-spor takımı kurdu

Fenerbahçe'nin başarılı sol beki Hasan Ali Kaldırım'dan flaş bir hamle geldi. 29 yaşındaki milli sol bek, kendi isminin baş harfleri ve forma numarasından oluşan "hak3esports" adlı bir espor takımı kurduğunu duyurdu. Takım için resmi Instagram sayfası açılırken yapılan paylaşımda "Coming soon" (Yakında geliyor) ifadelerine yer verildi. 

Hasan Ali Kaldırım e-spor takımı kurdu

Zeki Çelik'in keyfi yerinde...
daha fazla video için
SON DAKİKA SPOR HABERLERİ
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Trabzonspor'da iki yıldız Başakşehir kadrosuna alınmadı

Trabzonspor'da iki yıldız Başakşehir kadrosuna alınmadı

Bursaspor, İstanbul kabusuna son verdi

Bursaspor, İstanbul kabusuna son verdi

Samsunspor'da teknik direktör İrfan Buz istifa etti

Samsunspor'da teknik direktör İrfan Buz istifa etti

Ljajic’e gece uyarısı!

Ljajic’e gece uyarısı!

Sıradaki Haber