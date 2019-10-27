27.10.2019 - 15:06 | | Fanatik
Hasan Ali Kaldırım e-spor takımı kurdu
Fenerbahçe'nin milli sol beki Hasan Ali Kaldırım'dan espor atılımı geldi. 29 yaşındaki savunmacı, "hak3esports" adını verdiği espor takımını Instagram aracılığıyla duyurdu.
Fenerbahçe'nin başarılı sol beki Hasan Ali Kaldırım'dan flaş bir hamle geldi. 29 yaşındaki milli sol bek, kendi isminin baş harfleri ve forma numarasından oluşan "hak3esports" adlı bir espor takımı kurduğunu duyurdu. Takım için resmi Instagram sayfası açılırken yapılan paylaşımda "Coming soon" (Yakında geliyor) ifadelerine yer verildi.