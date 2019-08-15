15.08.2019 - 08:17| Fanatik
Hasan Ali'nin hedefi Aslan
Fenerbahçe'de Audi Cup'ya yaşadığı sakatlıkla 6-7 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan Hasan Ali Kaldırım, 6. haftadaki Galatasaray maçına yetişmek istiyor.
Ayak tabanında yırtık oluşan Hasan’ın tedavisi Almanya’da devam ediyor. Milli sol bekin en geç 6. haftadaki Galatasaray maçında sahada olması bekleniyor.
Tedavi sürecinin gidişatına göre dönüş tarihi daha erken de olabilir. Hasan Ali’nin önemli bir avantajı da Eylül’ün ikinci haftasındaki milli ara.