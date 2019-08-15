Hasan Ali'nin hedefi Aslan

Ayak tabanında yırtık oluşan Hasan’ın tedavisi Almanya’da devam ediyor. Milli sol bekin en geç 6. haftadaki Galatasaray maçında sahada olması bekleniyor.

Tedavi sürecinin gidişatına göre dönüş tarihi daha erken de olabilir. Hasan Ali’nin önemli bir avantajı da Eylül’ün ikinci haftasındaki milli ara.