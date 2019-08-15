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HaberlerFenerbahçeHasan Ali'nin hedefi Aslan
15.08.2019 - 08:17| Fanatik

Hasan Ali'nin hedefi Aslan

Fenerbahçe'de Audi Cup'ya yaşadığı sakatlıkla 6-7 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan Hasan Ali Kaldırım, 6. haftadaki Galatasaray maçına yetişmek istiyor.

Hasan Ali'nin hedefi Aslan

Ayak tabanında yırtık oluşan Hasan’ın tedavisi Almanya’da devam ediyor. Milli sol bekin en geç 6. haftadaki Galatasaray maçında sahada olması bekleniyor.

Tedavi sürecinin gidişatına göre dönüş tarihi daha erken de olabilir. Hasan Ali’nin önemli bir avantajı da Eylül’ün ikinci haftasındaki milli ara.

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