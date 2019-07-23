Çetinkaya'dan Elmas transferi için Aziz Yıldırım'a teşekkür...

Eljif Elmas'ın Fenerbahçe'ye kazandırılmasında önemli rol oynayan eski idari menajer Hasan Çetinkaya'dan çok konuşulacak paylaşım...

Çetinkaya, Instagram hesabından Eljif Elmas transferinin perde arkasını anlattı. İşte o sözler: "Topuk Yaylası'nda Aykut hoca seni izlettirdiğinde gözlerinin içi parlıyordu, adeta bir “Elmas” bulmuşcasına şu sözler döküldü ağzından; "Hasan bu çocuk 17 yaşında, çok yetenekli, büyük yıldız potansiyeli var, ne yapıp edip Fenerbahçe’ye kazandırmamız lazım, tüm yoğunluğunu Elif Elmas’a ver...”

Sonrası çok uzun,yorucu bir yol... Elif Elmas’ı Fenerbahçe’ye kazandırmamızda bizlere büyük destek veren, adeta gece gündüz mesai harcayan ve en büyük teşekkürü hak eden başta Başkan Aziz Yıldırım, Ali Yıldırım, Şekip Mosturoğlu ve dönemin tüm Yönetim Kurulu Üyeleri olmak üzere Aykut Kocaman ve Fahrudin Ömeroviç‘in hakkı asla ödenmez... Üsküp’e adım attığım ilk andan itibaren baban Cevat Elmas ve abin Nikola ile birlikte bana hep inandınız ve beni hiç mahcup etmediniz.. Hadi artık “Fenerbahçe seni bekliyor" dediğimde hiç tereddüt etmedin ve onlarca seçeneği elinin tersiyle iterek başladığın Fenerbahçe maceran Aykut Hocanın dediği gibi harika bir şekilde sonlandı. Şimdi önünde inşallah çok uzun yıllar çok üst düzeyde performans göstereceğin Napoli maceran başlıyor.. Her şey gönlünce olsun. Teşekkür ederim kardeşim. Fenerbahçe’yle sahaya ilk çıktığın Cagliari maçındaki gibi heyecanın hiç kaybolmasın."