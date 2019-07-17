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HaberlerGalatasarayHasan Şaş eski günlerine döndü
17.07.2019 - 23:21| Skorer

Hasan Şaş eski günlerine döndü

Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş'ın yeni imajı büyük ilgi gördü.

Hasan Şaş eski günlerine döndü

Galatasaray, Avusturya'nın Seefeld kasabasına yeni sezon hazırlıkları için gitti.

Sarı-Kırmızılı ekip, 28 Temmuz'a kadar Tirol bölgesinde yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek. Kamptan fotoğraf paylaşan Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş'ın yeni imajı büyük ilgi gördü. Futbolculuğu bıraktıktan sonra saçlarını ilk defa kazıtan Hasan Şaş paylaşımın altına "Geri dönüşüm" notu düştü.

Hasan Şaş eski günlerine döndü

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