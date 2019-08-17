Galatasaray'da Hasan ÅžaÅŸ istifa etti!

Galatasaray'Ä±n yardÄ±mcÄ± antrenÃ¶rÃ¼ Hasan ÅžaÅŸ, gÃ¶revinden istifa ettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Galatasaray'da yeni sezonun ilk maÃ§Ä±nÄ±n ardÄ±ndan beklenmeyen bir istifa gerÃ§ekleÅŸti. Teknik direktÃ¶r Fatih Terim'in yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼ten Hasan ÅžaÅŸ, sosyal medya hesabÄ± Ã¼zerinden yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±m ile gÃ¶revinden istifa ettiÄŸini duyurdu. Sosyal medya hesabÄ± Ã¼zerinden kamuoyuna seslenen Hasan ÅžaÅŸ, "GalatasarayÄ±ma, hocama -adam gibi adam-, Levent kardeÅŸime, Ãœmit kardeÅŸime baÅŸarÄ±lar diliyorum. Kalbim hep sizinle, ben sevdiÄŸime zarar vermem. GÃ¶revimden istifa ediyorum, hakkÄ±nÄ±zÄ± helal edin. HoÅŸÃ§akalÄ±n" ifadelerini kullandÄ±.



