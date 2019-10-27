Hata yapan yanar

Derbinin önemli noktası defans hattı olacak. Ancak sezon başından bu yana bireysel hatalardan dolayı üzülen Beşiktaş ve Galatasaray, derbide bu sıkıntıyı yaşamaktan çekiniyor. Beşiktaş’ın artık kaptanlarından olan Domagoj Vida, Gaziantep maçında kırmızı kartı ve hatasıyla taraftarını kahretmişti.

10 resmi maçta oynayan Hırvat stoper, 2.0’lık hava topu kapma başarısı, yüzde 92’lik pas isabeti ve yüzde 61’lik ikili mücadele kazanma yüzdesiyle oynuyor.

Galatasaray’da da her ne kadar Marcao adı öne çıksa da Christian Luyindama belirleyici olacak. Kongolu Luyindama, 11 maçta hava topu kapma mücadelesinde ligin en iyisi olarak öne çıkıyor ve maç başına 4.7’lik ortalamayla göz kamaştırıyor. Yüzde 87’lik pas isabetiyle de oynayan genç savunmacı, ikili mücadele kazanmada yüzde 55’te kaldı.