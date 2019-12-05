Hatay Büyükşehir Belediyespor-WBC Enisey: 92-86

Salon: Antakya

Hakemler: Alexandra Stan (Romanya), Xhelal Mumini (Kosova), Natasa Dragojevic (Karadağ)

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 3, Özge Yavaş 2, Gajic 24, İdil Türk, Peters 22, Magarity 23, Gülşah Gümüşay, Gizem Başaran, Ben Abdelkader 16, Tuğba Oral 2

WBC Enisey: Abaidullina 15, Kolosovskaia 19, Kiryanova 5, Marchenkova 13, Linskens 6, Tarasova, Mc Cray 13, Koizar 15

1. Periyot: 25 - 19

Devre: 48- 47

3. Periyot: 72 - 67

Beşiktaş TRC İnşaat:-Mabetex: 98-52

Öte yandan Beşiktaş TRC İnşaat Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası B Grubu 6. hafta maçında konuk ettiği Kosova ekibi Mabetex'i 46 sayı farkla 98-52 yendi.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki oynanan müsabaka karşılıklı basketlerle başladı. Maçın 4. dakikasından sonra oyuna ağırlığını koyan siyah-beyazı takım, ilk çeyreği 33-11 önde tamamladı. Etkili performansını sürdüren Beşiktaş, devre arasına 59-25 önde girdi.

İkinci yarıda farkı iyice açan Beşiktaş TRC İnşaat, müsabakanın üçüncü çeyreğini 44 sayı farkla 81-37 önde tamamladı. Elde ettiği büyük avantajı maç sonununa kadar sürdüren siyah-beyazlı takım, sahadan 98-52'lik skorla galip ayrıldı.

Süre alan tüm basketbolcuların skor ürettiği siyah-beyazlı ekipte Yvonne Anderson 25 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Beşiktaş TRC İnşaat'ta Nina Bogicevic 19, Katsiaryna Snytsina 14, Bahar Çağlar 13 sayıyla çift haneli skora ulaştı.

Beşiktaş, bu sonuçla 6. haftada 3. galibiyetini elde ederken, Kosova temsilcisi 6. maçında da yenildi.