Hatayspor: 1 - Adanaspor: 0

Bu sonuçla Hatayspor en yakın rakibi BB Erzurumspor'la olan puan farkını 9'a çıkararak liderliğini sürdürdü.

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Hüsnü Emre Çelimli xx, Gökmen Baltacı xx

Hatayspor: Akın Alkan xxx, Kubilay Sönmez xxx (Muhammed Samed Karakoç dk. 90+2 ?), Rayane Aabid xx, Selim Ilgaz xxx, Mesut Çaytemel xx, Sadi Karaduman xx, Furkan Şeker xx, Loteteka Bokila xx, Yusuf Abdioğlu xx, Helder Barbosa xx (Alican Özfesli dk. 84 ?), Caner Hüseyin Bağ x (Idır Quali dk. 67 x)

Yedekler: Ömer Alıcı, Soner Örnek, Yasin Güreler, Buğra Temel

Teknik Direktör: Bayram Toysal

Adanaspor: İrfan Can Eğribayat xx, Hakan Barış xx, Abdülkadir Özdemir xx, Eren Keleş xx, Utku Şen xx, Marvin Sinan Büyüksakarya xx, Enes Yasin Akyol xx, Evren Korkmaz xx, Renan Souza Dınız xx, Okan Adil Kurt xx (İbrahim Aksu dk. 90+1 ?), Özkan Taştemur xx (Mustafa Saltuk Ceviz dk. 80 ?)

Yedekler: Özer Enes Soylu, Serhat Tunç, Semih Uçar, Şahin Berk

Teknik Direktör: Engin İpekoğlu

Gol: Selim Ilgaz (dk. 66) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Hakan Barış, Özkan Taştemur, Marvin Sinan Büyüksakarya, Okan Kurt (Adanaspor), Bokila, Yusuf Abdioğlu, Alican Özfesli (Hatayspor)