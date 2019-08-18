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18.08.2019 - 22:33| AA

Hatayspor - Altınordu: 1-0

TFF 1. Lig'in ilk haftasında Hatayspor, Altınordu'yu 1-0 mağlup etti.

Hatayspor - Altınordu: 1-0

TFF 1. Lig'in ilk haftasında Hatayspor, Bolu Atatürk Stadı'nda karşılaştığı Altınordu'yu 1-0 mağlup etti.

Stat: Bolu Atatürk 

Hakemler: Cihan Aydın, Kemal Elmas, Hasan Hüseyin Tetik 

Hatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez, Rayane, Mirkan Aydın (Dk. 90 2 Soner Örnek), Selim Ilgaz (Dk. 73 Hamza Gür), Gökhan Karadeniz (Dk. 77 Barbosa), Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Furkan Şeker, Yusuf Abdioğlu, Caner Hüseyin Bağ 

Altınordu: Erhan Erentürk, Kahraman Demirtaş, Tagir, Anıl Koç, Oğulcan Ülgün (Dk. 88 Burak İnce), Muhammed Mert, Hüseyin Atakan Üner (Dk. 74 Ersel Aslıyüksek), Egehan Gök (Dk. 72 Berkay Samancı), Kerim Alıcı, Okan Derici, Sinan Osmanoğlu 

Gol: Dk. 80 Caner Hüseyin Bağ (Hatayspor) 

Sarı kartlar: Dk. 38 Gökhan Karadeniz, Dk. 39 Selim Ilgaz (Hatayspor)

 

 

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