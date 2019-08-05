Hatayspor, Barbosa ve Ouali’yi kadrosuna kattı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Hatayspor, önceki sezon Akhisarspor forması giyen Portekizli isim Helder Barbosa ile Belçika ligi takımı Kortrjik forması giyen Cezayir asıllı Idır Ouali’yi kadrosuna kattı. Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksinde gerçekleşen imza töreninde Helder Barbosa 2+1 yıllık sözleşmeye imza atarken, Idır Ouali ise 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve aynı zamanda Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş imza töreninde yaptığı açıklamada, iki süper lig kalitesinde futbolcuyu daha kadrolarına kattıklarını ifade etti. Başkan Savaş, “İki tane güzel futbolcu aldık, ikisi de süper lig oyuncusu. İkisi de ilk defa birinci ligde oynayacak. Birinci lige gelme sebepleri, bizim bu sene süper lige çıkma adına en kuvvetli adaylardan biri olduğumuz için. Biz bu iki futbolcudan çok şey bekliyoruz. Geçen seneki kadromuzu korurken, bu senede 3 tane yabancı oyuncu aldık. Bir tanesi Fransa’dan orta saha oyuncusu Aabid, Diallo’nun yerine aldığımız arkadaşımız. Denizlispor’dan aldığımız oyuncu da Murat Paluli’nin yerine aldığımız oyuncu Furkan Şeker. Bunların dışındaki diğer ilk 9 oyuncumuz değişmedi, yedeklerimizde değişmedi. Çok güzel bir kadromuz vardı. Bu kadromuza biri Belçika Süper Ligi’nden diğeri de Akhisarspor’dan iki tane futbolcu aldık” dedi.

Play-Off’lar Hatayspor’a yaramıyor. 6 defa Play-Off’lardan dönen takımız, 3’ü final maçıydı. İnşallah bu sefer Play-Off’lara kalmadan 2 yıl önceki gibi direk çıkacak bir takım oluşturduk. Ve bu takıma bu iki kardeşimizde çok önemli katkılar yapacak ve Hatayspor’u süper lige çıkarak kadroyu oluşturduk” dedi.

“Hatayspor’u hep yakından takip ediyordum”

Hatayspor’a geldiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Helder Barbosa, “Öncelikle sayın başkanımıza ve sayın başkan yardımcımıza ve hocamıza çok teşekkür ediyorum. Geçen sezon Hatayspor’un şansız şekilde finalde kaybettiğini konuştuk. Hatayspor’u yakından takip ediyorduk. Geçen sezon ulaşılamayan şampiyonluğa bu sezon ulaşacağız” dedi.

“Hatayspor çok iyi bir proje takımı”

Idır Ouali ise yaptığı açıklamada, “Bende burada olduğum için çok mutluyum. Hatayspor’un çok iyi bir proje takımı olduğunu ve birinci ligin en iyi takımlarından biri olduğunu biliyorum. Bende burada Hatayspor’un amacına ulaşması için elimden gelen her şeyi yapacağım. Burada herkes bana ilk günden itibaren çok yardım ediyor. Öncelikle başkanıma, yönetim kuruluna, hocamıza ve burada bana yardımcı olan herkese çok teşekkür ederim” dedi.

İmza töreni atılan imzaların ardından toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.