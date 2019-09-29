29.09.2019 - 16:16 | | HATAY (AA)
Hatayspor-Eskişehirspor: 1-0
TFF 1. Lig'in 6. haftasında Hatayspor sahasında Eskişehirspor'u 1-0 yendi.
Stat: Antakya Atatürk Stadı
Hakemler: Onur Özütoprak, Cemal Bingül, Mehmet Kapluhan
Hatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez, Mirkan Aydın, Selim Ilgaz, Alican Özfesli (Dk. 80 Aabid), Mesut Çaytemel, Sadri Karaduman, Furkan Şeker (Dk. 46 Quali), Yusuf Abdioğlu, Rodrigues Barbosa (Dk. 46 Gökhan Karadeniz) Caner Hüseyin Bağ
Eskişehirspor: Melih Ağa, İbrahim Sissoko, Baykal Tolga Dabanlı, Sekidika, Marko Milinkovic, Kamal İssah, Erdal Akdarı, Mehmet Feyzi Yıldırım, Mehmet Özcan, İbrahim Halil Öner (Dk. 68 Ferhat Kiraz) (Dk. 89 Onur) Cemali Sertel (Dk. 54 Hakan Aslantaş)
Goller: Dk. 60 Mirkan Aydın (Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 55 Mesut Çaytemel (Hatayspor), Dk. 57 İbrahim Halil Öner, Dk. 60 Berkay Tolga Dabanlı (Eskişehirspor)