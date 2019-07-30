Hatayspor, Rayane Aabid'i renklerine kattı

TFF 1'inci Lig'de mücadele eden Hatayspor, geçen sezon Fransa 2'nci Lig ekiplerinden AS Beziers forması giyen orta saha oyuncusu Rayane Aabid'i kadrosuna kattı.

Hatayspor Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Fransız futbolcu Rayane Aabid ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. İstanbul'da düzenlenen imza töreninde Hatayspor İdari Menajeri Murat Bereket ve Rayane Aabid'in temsilcisi Murat Ardıçlık da hazır bulundu.