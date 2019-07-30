Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Haberler1.LigHatayspor, Rayane Aabid'i renklerine kattı
30.07.2019 - 10:51| Halil İbrahim KARAÇAY/HATAY, (DHA)

Hatayspor, Rayane Aabid'i renklerine kattı

TFF 1'inci Lig ekibi, AS Beziers'te top koşturan Rayane Aabid'i transfer etti.

Hatayspor, Rayane Aabid'i renklerine kattı

TFF 1'inci Lig'de mücadele eden Hatayspor, geçen sezon Fransa 2'nci Lig ekiplerinden AS Beziers forması giyen orta saha oyuncusu Rayane Aabid'i kadrosuna kattı.

Hatayspor Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Fransız futbolcu Rayane Aabid ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. İstanbul'da düzenlenen imza töreninde Hatayspor İdari Menajeri Murat Bereket ve Rayane Aabid'in temsilcisi Murat Ardıçlık da hazır bulundu.

 

 

Skorer Tv Haber Bülteni - 30 Temmuz 2019
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Naz Akyol: Keyifli günler bizi bekliyor

Naz Akyol: Keyifli günler bizi bekliyor

Ronaldinho zor günler geçiriyor!

Ronaldinho zor günler geçiriyor!

Hatayspor, Rayane Aabid'i renklerine kattı

Hatayspor, Rayane Aabid'i renklerine kattı

Quaresma bile sisteme uymak için çaba gösteriyor

Quaresma bile sisteme uymak için çaba gösteriyor

Sıradaki Haber