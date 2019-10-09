Hatayspor'da Bayram Toysal dönemi

Kulüpten yapılan açıklamada, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş ile Hatayspor Kulübü Başkan Vekili Aydın Toksöz'ün de katılımıyla teknik direktör Toysal ile 1+1 yıl sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, Toysal'a yeni görevinde başarılar dilendi.

Hatay ekibi, bir süre önce teknik direktör İlhan Palut ile yollarını ayırmıştı.