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Haberler1.LigHatayspor'da İlhan Palut ile yollar ayrılıyor
30.09.2019 - 12:31 |

Hatayspor'da İlhan Palut ile yollar ayrılıyor

TFF 1.Lig takımlarından Hatayspor'da teknik direktör İlhan Palut'un sözleşmesi tek taraflı feshediliyor.

Hatayspor'da İlhan Palut ile yollar ayrılıyor

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i son anda kaçıran ve play-off finalinde Gazişehir Gaziantep'e kaybeden Hatayspor'da teknik direktör İlhan Palut sezona damga vurmuştu.

Bu sezona da iyi başlayan ve 4 maçta topladığı 11 puanla ligin 4. sırasında yer alan Hatayspor'da yönetim sürpriz bir karar aldı.

Ajansspor'un haberine göre alınan kararla Palut'un sözleşmesinin tek taraflı feshedilmeye hazırlanıldığı öğrenildi.

 

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