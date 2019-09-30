Hatayspor'da İlhan Palut ile yollar ayrılıyor

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i son anda kaçıran ve play-off finalinde Gazişehir Gaziantep'e kaybeden Hatayspor'da teknik direktör İlhan Palut sezona damga vurmuştu.

Bu sezona da iyi başlayan ve 4 maçta topladığı 11 puanla ligin 4. sırasında yer alan Hatayspor'da yönetim sürpriz bir karar aldı.

Ajansspor'un haberine göre alınan kararla Palut'un sözleşmesinin tek taraflı feshedilmeye hazırlanıldığı öğrenildi.

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