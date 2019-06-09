Hayaldi gerçek oldu

Real Madrid ve Eden Hazard buluşması nihayet gerçekleşti. İspanyol kulüp, 100 milyon euro karşılığında Belçikalı futbolcuyu kadrosuna kattığını resmen duyurdu. Teknik direktör Zinedine Zidane’ın çok istediği Hazard, yeni sezonda eflatun-beyazlı formayı giyecek.

Benzer şekilde Real Madrid’de yer almak ve Zinedine Zidane’la çalışmak isteyen Hazard da hayallerine kavuştu.

28 yaşındaki futbolcu 7 yaşından beri hayranı olduğu Zidane ile tam 21 yıl sonra buluştu.

1998 Dünya Kupası’nda Fransa’nın 10 numaralı Zidane formasını giyerek çocukken destek verdiği efsane isimle şu anda çalışma fırsatı elde eden Hazard, “Küçüklüğümden beri Real Madrid’de oynama isteğim bir sır değil. Zinedine Zidane’a olan hayranlığım ve kendisiyle çalışma isteğim bir sır değil. Chelsea’deki her anımı sevdim ve bir an bile başka bir kulübe gitmeyi düşünmedim. Real Madrid’den başka hiçbir kulüp için Chelsea’den ayrılmazdım” dedi.

10 yıllık takip

Zinedine Zidane’ın da 10 yıldan bu yana Eden Hazard’ı takip ettiği ortaya çıktı. Fransız çalıştırıcının 2010 yılında MARCA’ya verdiği bir röportajda Belçikalı yıldızı överek, “Hazard geleceğin yıldızı. Çok iyi ve daha da iyi olacak. Onu gözüm kapalı Real Madrid’e getiririm” demesi hemen ön plana çıkarıldı.

Premier Lig geleneği



Eden Hazard’ın Chelsea’den Real Madrid’e transfer olmasıyla özel bir gerçek ortaya çıktı. İngiltere’de yapılan haberlerde, Premier Lig kulüplerinin son 20 yıllık süreçte transferlerde nasıl kâr ettikleri paylaşıldı.

Buna göre ilk olarak Hazard’ın Chelsea’ye 33 milyon euroya geldikten sonra 100 milyon euroya satılması ve 67 milyon euro kâr elde etmesi dikkat çekiyor. Daha sonra Liverpool’un 13 milyon euroya aldığı Coutinho’yu 140 milyon euroya Barcelona’ya satıp, 127 milyon euro gelir sağladığı görüldü.

Gareth Bale’in 14 milyon euroya alındığı Tottenham’dan Real Madrid’e 100 milyon euroya gitmesi ve 86 milyon euroluk kâr elde edilmesi bir diğer örnekti. Cristiano Ronaldo’nun Manchester United tarafından 18 milyon euroya alınıp, Real Madrid’e 96 milyon euroya giderek, 78 milyon euro kâr bırakması da göze çarptı. Van Dijk’ın Southampton tarafından 15 milyon euroya alınıp, 80 milyon euroya Liverpool’a satılmasıyla gelen 65 milyon euroluk kâr da dikkat çekti. Leicester City’nin 600 bin euroya transfer ettiği Mahrez’i 68 milyon euroya satması da son örnek olarak gösterildi.