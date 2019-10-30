Hayati değişim

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Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon yaşadığı sancılı süreçten sonra bu sezon adeta hayata geri geldi. 2018-19 sezonunda 9 haftalık süreçte Phillip Cocu ile 9 puanda ve 15. sırada kalan takım, Ersun Yanal ile 9 karşılaşmada 17 puan topladı, ikinci sıraya yükseldi.

Fenerbahçe’de geçen sezon ile bu sezon arasında ciddi bir farklılık görülüyor. Yaşanan ciddi değişim rakamlara da yansıyor.

Geçen sezon tarihinin en kötü başlangıcını yapan ve uzun süre bunun etkisinden kurtulamayan sarı-lacivertliler, bu sezon ise tam tersi bir görüntüye sahip.

Geçen sezon 9. haftayı Phillip Cocu yönetiminde 15. sırada tamamlayan Fenerbahçe sadece 9 puan toplayabilmişti. 6 gole karşılık 10 golü kalesinde gören Cocu’lu ekip, eksi 4 averaja sahipti.



Bu sezon ise Ersun Yanal idaresinde lider Aytemiz Alanyaspor’un bir puan gerisinde olan sarı-lacivertliler 17 puan aldı. Yanal’ın takımı 18 gol atıp kalesinde 9 gol gördü ve artı 9 averaj ile haftayı tamamladı. Fenerbahçe geçen sezondan farklı olarak birçok istatistikte de zirvede yer alıyor. Galatasaray ile birlikte kalesinde en az gol gören takım olan Fenerbahçe, şampiyonluk yolundaki rakibinin aksine hücuma yönelik istatistiklerde de önde geliyor. En çok şut atan, en çok topa sahip olan, en başarılı pas yüzdesine sahip olan sarı-lacivertli takım, en başarılı pas sayısına da sahip. Oyunu bu sezon iki yönlü oynayan Ersun Yanal’ın ekibi, savunma ve hücumda da dengeli bir oyun ortaya koyuyor.



Buna göre Fenerbahçe maç başı 14 şut atarken topa sahip olmada ortalama yüzde 64’lük bir oran tutturdu. Başarılı pas yüzdesi da yüzde 85’e çıktı. Maç içinde başarılı pas sayısı ise ortalama 504 olarak hesaplandı. Bu veriler ligin en iyi verileri olarak dikkat çekiyor.