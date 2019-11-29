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29.11.2019 - 11:35 |

Haydi Kaf Kaf bayrak as!

Karşıyaka son dönemde yakaladığı sportif başarının yanında, öncelikli hedefi olan ekonomik istikrarın yakalanması konusunda bugüne kadar attığı adımlara bir yenisini daha ekledi. 'Bir Bayrak Da Sen As' kampanyasıyla birlikte 50 liradan satışa sunulacak olan bayrakların geliri ile FIFA dosyasının kapatılması hedefleniyor.

Haydi Kaf Kaf bayrak as!

İzmir Milliyet

Bu sezon futbol, basketbol ve voleybol şubelerinde gösterdiği başarı ve aldığı güzel sonuçlarla taraftarlarının yüzünü güldüren Karşıyaka, yeni bir kampanyanın startını verdi. Karşıyaka yönetimi, "Bir Bayrak da Sen As" kampanyası ile hem kulübe gelir sağlamayı hem de Karşıyaka’nın birlik duygusunu harekete geçirerek tüm ilçeyi yeşil kırmızılı renklere boyamayı hedefliyor. Kampanya ile birlikte 50 liradan satışa sunulacak bayraklardan temin eden taraftarlar, Karşıyaka’da futbol takımının önündeki en büyük engellerden biri olan son FIFA dosyasını kapatılması için çok kritik bir katkıda bulunmuş olacak.

'Herkes sevgimizi görsün'

Ayrıca, Karşıyaka’ya destek olmak isteyen firmalar, kurumlar ve kişiler; Karşıyaka’nın merkezi noktalarında asılacak olan Karşıyaka armalı sponsorluk bayrakları ile kampanyaya katılabilecek. Kampanya hakkında konuşan Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükarcı, "Tüm Karşıyaka’yı yeşil kırmızı donatarak, gurur duyduğumuz armamızın tüm evlerde yer almasını sağlamak için 'Bir Bayrak Da Sen As' kampanyasını başlattık. Böylelikle küçükten büyüğe herkes, Karşıyakalıların kulüplerini ne kadar çok benimsediklerini, yeşil kırmızılı renklere olan sevgimizin yoğunluğunu ve gerektiğinde nasıl kenetlenebildiğimizi görecek. Hep birlikte balkonlarımızı ve sokaklarımızı yeşil kırmızıya boyamak için, bütün Karşıyakalılara; ‘Bir Bayrak Da Sen As’ diyoruz" diye konuştu.

    Skorer Mutfak - 29 Kasım 2019
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