Hazard açıklanıyor! Real Madrid bitirdi...

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Avrupa futbolunda transfer dönemi heyecanı yaşanırken, Real Madrid sezonun bombasını patlatıyor. İspanyol kulübü uzun zamandır peşinde olduğu Eden Hazard’la anlaşmayı tamamladı.

Fransız L’Equipe Gazetesi’nde yer alan haberde, Hazard’da işlemin tamamlandığı ve resmi açıklamanın geleceği belirtildi.

UEFA Avrupa Ligi’nde Chelsea ile Arsenal arasında 29 Mayıs’ta oynanacak finalin ardından Belçikalı yıldızın transferinin duyurulacağı ifade edildi. Transferin 100 milyon euroya bittiği aktarıldı. Chelsea ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Hazard, Real Madrid’de oynamak istiyor.

Zinedine Zidane’la çalışmak isteyen tecrübeli yıldız, bu sezonun en flaş transferi olacak.