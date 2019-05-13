Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİspanya La Liga Haberleri Hazard açıklanıyor! Real Madrid bitirdi...
13.05.2019 - 16:50 |

Hazard açıklanıyor! Real Madrid bitirdi...

Real Madrid sezonun transferini resmen açıklıyor. Eflatun-beyazlılar, Chelsea’den Eden Hazard’ı 100 milyon euroya kadrosuna katıyor.

Hazard açıklanıyor! Real Madrid bitirdi...

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Avrupa futbolunda transfer dönemi heyecanı yaşanırken, Real Madrid sezonun bombasını patlatıyor. İspanyol kulübü uzun zamandır peşinde olduğu Eden Hazard’la anlaşmayı tamamladı.

Fransız L’Equipe Gazetesi’nde yer alan haberde, Hazard’da işlemin tamamlandığı ve resmi açıklamanın geleceği belirtildi.

UEFA Avrupa Ligi’nde Chelsea ile Arsenal arasında 29 Mayıs’ta oynanacak finalin ardından Belçikalı yıldızın transferinin duyurulacağı ifade edildi. Transferin 100 milyon euroya bittiği aktarıldı. Chelsea ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Hazard, Real Madrid’de oynamak istiyor.

Zinedine Zidane’la çalışmak isteyen tecrübeli yıldız, bu sezonun en flaş transferi olacak.

    Karaman: "Grupta çok değerli takımlara karşı oynadık
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ünal Karaman: "Gerekli raporları sunuyoruz"

    Ünal Karaman: "Gerekli raporları sunuyoruz"

    Obradovic: "Kazanmamız neredeyse imkansızdı"

    Obradovic: "Kazanmamız neredeyse imkansızdı"

    Ergin Ataman: "Dunston 2-3 ay yok"

    Ergin Ataman: "Dunston 2-3 ay yok"

    Mönchengladbach - Medipol Başakşehir: 1-2

    Mönchengladbach - Medipol Başakşehir: 1-2

    Sıradaki Haber