Hazır ve güçlü!

CELAL UMUT EREN

Kartal’ın yeni transfer Tyler Boyd, kısa sürede adından söz ettirmeyi başardı. Kocaelispor’a karşı kazanılan 7-1’lik hazırlık maçında 2 asist yaparak hazır bir görüntü çizen Boyd’un fiziksel ve performans anlamında eksiğinin olmaması dikkat çekti.

ABD’li hücumcunun, Gold Cup süreci başta olmak üzere milli takım kampındaki antrenmanlarıyla adeta eksiksiz olduğu belirtildi. ABD ile finale kadar çıkan ve turnuva boyunca 2 gol atan 24 yaşındaki yıldız, tatil sürecini de kısa tutarak hemen yeni kulübüne katıldı.

Geçen sezonun devre arasında Ankaragücü formasıyla Süper Lig’e adım atan ve 14 maçta 6 gol 4 asistle başarılı bir görüntü çizen deneyimli futbolcu, Gold Cup’ta da çıkışını sürdürdü. ABD Milli Takımı Teknik Direktörü Gregg Berhalter’in kupa boyunca en güvendiği isimlerden olan Boyd, özel çalışmalarıyla da göz doldurmuştu.

Özel idman

Takım idmanları haricinde, fiziksel çalışmalara yönelik ekstra antrenmanlarla formunu artırmayı düşünen ABD’li golcü, saha içinde de ilginç bir detayla öne çıktı. Gold Cup boyunca Boyd’un saha içi antrenmanların yanında topla birlikte tek başına penaltı çalışmaları, şut çalışmaları ve orta sonrası gelen gol vuruşu çalışmaları yaptığı kaydedildi. Bu sayede Beşiktaş’a geldiğinde fiziksel anlamda hiç sorun yaşamayan yeni transfer, şimdiden Abdullah Avcı’nın kadrosunda ciddi alternatifler arasına girdi.