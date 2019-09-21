Hazırlıklar tamam

Fenerbahçe, Ankaragücü maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenman ile tamamladı. Antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Üç gruba ayrılan futbolcuların 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptığı antrenmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandığı bildirildi. Özel program dahilinde çalışan Hasan Ali Kaldırım dışında tüm oyuncuların akşam antrenmanında yer aldığı aktarıldı. Emre Belözoğlu, Victor Moses ve Mauricio Isla’nın ise idmanın ilk bölümünde takımla çalıştığı ifade edildi.