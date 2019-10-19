Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerFenerbahçeHedef 3 puan
19.10.2019 - 08:00 |

Hedef 3 puan

Süper Lig’de Denizlispor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, 3 puana odaklandı.

Hedef 3 puan

Süper Lig’in 8. haftasında Denizlispor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, 3 puana odaklandı.

Son olarak Antalyaspor maçında beklemediği bir yenilgi alan sarı-lacivertlilerin tek gündemi galibiyet oldu. Tüm futbolcular ortak toplantıda, “Bizim için bu sezon şampiyonluk önemli. Biz de omuz omuza yürüyüşümüze devam ediyoruz. Hakkımızda ortaya atılan iddiaların bir temeli yok. Biz sahaya çıkıp gerekli cevabı vereceğiz. Ligin uzun bir maraton olduğunun farkındayız. Bu maratonda hepimiz forma şansı yakalayacağız. Formayı kaptığımızda hazır olmak için sıkı çalışıyoruz” ifadeleriyle Denizlispor maçına kilitlendi.

Mesut Özil'i utandıran anlar!
daha fazla video için
SON DAKİKA SPOR HABERLERİ
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Penaltı jesti

Penaltı jesti

PSG, deplasmanda 4 golle kazandı

PSG, deplasmanda 4 golle kazandı

Mecnun Otyakmaz: "Galatasaray'a karşı burada hiç puan alamadık"

Mecnun Otyakmaz: "Galatasaray'a karşı burada hiç puan alamadık"

Anadolu Efes, Valencia Basket'i yıktı!

Anadolu Efes, Valencia Basket'i yıktı!

Sıradaki Haber