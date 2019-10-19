Hedef 3 puan

Süper Lig’in 8. haftasında Denizlispor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, 3 puana odaklandı.



Son olarak Antalyaspor maçında beklemediği bir yenilgi alan sarı-lacivertlilerin tek gündemi galibiyet oldu. Tüm futbolcular ortak toplantıda, “Bizim için bu sezon şampiyonluk önemli. Biz de omuz omuza yürüyüşümüze devam ediyoruz. Hakkımızda ortaya atılan iddiaların bir temeli yok. Biz sahaya çıkıp gerekli cevabı vereceğiz. Ligin uzun bir maraton olduğunun farkındayız. Bu maratonda hepimiz forma şansı yakalayacağız. Formayı kaptığımızda hazır olmak için sıkı çalışıyoruz” ifadeleriyle Denizlispor maçına kilitlendi.