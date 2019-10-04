Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerFenerbahçe‘Hedef şampiyonluk’
04.10.2019 - 08:00 |

‘Hedef şampiyonluk’

Bu sezon yakaladığı çıkışla alkışları toplayan Ozan Tufan, Antalyaspor maçından mutlak galibiyet hedeflediklerini söyledi.

‘Hedef şampiyonluk’

Bu sezon yakaladığı çıkışla alkışları toplayan Ozan Tufan, Antalyaspor maçından mutlak galibiyet hedeflediklerini söyledi.

Sezonu şampiyon tamamlamak istediklerini aktaran Ozan, “Antalya-spor maçında hedefimiz galibiyet. Hedefimiz zaten şampiyonluk. Hep beraber omuz omuza şampiyonluğa yürüyoruz.

29. şampiyonluğumuz için yürüyoruz. Bu kadro müsait. Şampiyonluk için en favori en iddialı takımlardan biriyiz” dedi.

Ahmet Ağaoğlu: "Oynanmadan hiçbir maç kazanılmaz"
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

‘Hedef şampiyonluk’

‘Hedef şampiyonluk’

Oğuzhan ile Vida tartıştı

Oğuzhan ile Vida tartıştı

Kemer’de anlamlı kupa

Kemer’de anlamlı kupa

Kayıp 7 milyon lira

Kayıp 7 milyon lira

Sıradaki Haber