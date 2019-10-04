04.10.2019 - 08:00 |
‘Hedef şampiyonluk’
Bu sezon yakaladığı çıkışla alkışları toplayan Ozan Tufan, Antalyaspor maçından mutlak galibiyet hedeflediklerini söyledi.
Bu sezon yakaladığı çıkışla alkışları toplayan Ozan Tufan, Antalyaspor maçından mutlak galibiyet hedeflediklerini söyledi.
Sezonu şampiyon tamamlamak istediklerini aktaran Ozan, “Antalya-spor maçında hedefimiz galibiyet. Hedefimiz zaten şampiyonluk. Hep beraber omuz omuza şampiyonluğa yürüyoruz.
29. şampiyonluğumuz için yürüyoruz. Bu kadro müsait. Şampiyonluk için en favori en iddialı takımlardan biriyiz” dedi.