‘Hedef şampiyonluk’

Bu sezon yakaladığı çıkışla alkışları toplayan Ozan Tufan, Antalyaspor maçından mutlak galibiyet hedeflediklerini söyledi.



Sezonu şampiyon tamamlamak istediklerini aktaran Ozan, “Antalya-spor maçında hedefimiz galibiyet. Hedefimiz zaten şampiyonluk. Hep beraber omuz omuza şampiyonluğa yürüyoruz.



29. şampiyonluğumuz için yürüyoruz. Bu kadro müsait. Şampiyonluk için en favori en iddialı takımlardan biriyiz” dedi.